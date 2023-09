Dzień bez Samochodu – dniem bezpłatnej komunikacji w Warszawie

Najlepiej przesiąść się do Warszawskiego Transportu Publicznego, w którym nie trzeba będzie kasować biletów. Tego dnia do pracy i szkoły pojedziemy bezpłatnie autobusami, tramwajami, metrem, pociągami SKM, WKD i Kolei Mazowieckich.

Wygodnie z WTP

W piątek 22 września, od godz. 00:00 do godz. 23:59 – wsiadając do warszawskiego autobusu, tramwaju, metra lub pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej – nie trzeba kasować biletu. Kasowniki będą wyłączone, automaty biletowe w pojazdach nie będą sprzedawały biletów papierowych (kupowanie biletów długookresowych kodowanych na kartach miejskich będzie możliwe), otwarte zostaną bramki metra.

Popularny „Dzień bez Samochodu” to doskonała okazja do przekonania się, jak komfortowa jest komunikacja publiczna w Warszawie. Warto pójść na przystanek i sprawdzić, że autobus, tramwaj, metro lub pociąg dowiozą nas sprawnie do celu. Wybierając komunikację miejską dodatkowo zadbamy o środowisko, zaoszczędzimy pieniądze, przeczytamy gazetę lub książkę, posłuchamy muzyki i nie będziemy musieli martwić się o miejsce do parkowania.

- Już dziś niemal 60 proc. mieszkańców Warszawy wykorzystuje transport zbiorowy w codziennych podróżach i – co nas bardzo cieszy – aż 94 proc. ocenia dobrze funkcjonowanie komunikacji miejskiej w stolicy – mówi Rafał Trzaskowski. – Transport publiczny to również czystsze powietrze – tramwaje, metro i pociągi miejskie nie generują zanieczyszczeń, a coraz większa część stołecznej floty autobusowej jest napędzana ekologiczną energią. Podróżując komunikacją miejską oszczędzamy też pieniądze – bilety w Warszawie należą z najtańszych w Polsce – oraz czas, ponieważ nie stoimy w korkach. Dlatego sam chętnie korzystam z transportu publicznego i gorąco zachęcam do tego wszystkich mieszkańców stolicy – na co dzień, nie tylko w Dniu bez Samochodu – dodaje prezydent Warszawy.

W badaniu jakości komunikacji miejskiej przeprowadzonym przez firmę konsultingową Oliver Wyman i Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley w grudniu 2022 roku Warszawa znalazła się na 19. miejscu na świecie.