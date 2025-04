Więcej samodzielnych decyzji samorządów w oświacie? Trwają negocjacje z rządem

- Padła deklaracja, że w kwietniu zostanie złożony projekt nowelizacji Prawa oświatowego, a więc kwietniową rozmowę rozpoczniemy od pytania, czy faktycznie została złożona i jakie są jej założenia. Będziemy tego pilnowali i naciskali na uzgodnienia w tej sprawie – zapewnił.



W oczekiwaniu na zmianę prawa

Choć na podstawowy postulat: zwiększenie kwoty potrzeb oświatowych, resort finansów odpowiedział, że nie zakłada się wyasygnowania tylu pieniędzy z budżetu, by zaspokojone były wszystkie potrzeby oświatowe, to jednak minister finansów nie wykluczył możliwości dodatkowego, ponad ustawowego, zwiększenia wysokości potrzeb oświatowych (tak jak to nastąpiło w roku 2025 ze „startową” kwotą potrzeb oświatowych) - o ile pozwoli na to sytuacja budżetu państwa i finansów publicznych.

Znacznie mocniej wybrzmiała zapowiedź zmian prawnych zwiększająca decyzyjność samorządów. Chcą one samodzielnie decydować o kształcie sieci szkół i placówek oświatowych. Resort oświaty zapowiedział, że w kwietniu projekt zmian organizacyjnych w systemie oświaty będzie wpisany do rejestru prac legislacyjnych.

Mają znaleźć się w nim między innymi: „możliwość konsolidacji szkół; uproszczenie tworzenia fili szkół bez przekształcania w dwóch etapach (likwidacja plus decyzja o utworzeniu filii); możliwość prowadzenia dwukrotnie większej liczby filii szkół w stosunku do obecnie obwiązujących” – dodatkowo jak zapisano w protokole: „szkoła macierzysta mogłaby być prowadzona na poziomie od klasy 4 do 8; możliwe będzie tworzenie zespołów z samych szkół podstawowych. W planach są także: nowe zasady organizacji pracy w systemie klas łączonych (wprowadzenie większej elastyczności postawy programowej oraz brak potrzeby uzyskania pozytywnej opinii kuratora w przypadku: tworzenia szkół, tworzenia zespołu przedszkole i żłobek; wprowadzenie braku konieczności uzyskania pozytywnej opinii kuratora w stosunku do tworzenia niepublicznej szkoły oraz obsadzania dyrektora szkoły niepublicznej.

Jednak resort chce, by samorząd samodzielnie nie mógł zdecydować o likwidacji szkoły – do takiego działania potrzebna będzie pozytywna opinia kuratora oświaty.