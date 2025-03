Mieszkańcy polskich miast sadzą lasy

Sadzonki wykorzystywane do stworzenia mikrolasu to gatunki drzew odporne na niekorzystny wpływ zmian klimatycznych, dostosowane do konkretnego siedliska i rejonu, takie jak dąb szypułkowy i bezszypułkowy, buk zwyczajny czy wiąz szypułkowy. Tam, gdzie jest to możliwe i wskazane, sadzone będą maksymalnie duże sadzonki.

Projekt przewiduje również przygotowanie terenu pod nowe tereny leśne zgodnie z założeniami „Powiatowego programu zwiększania lesistości Krakowa na lata 2018–2040”.

21 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Lasów – święto ustanowione w 2012 roku przez ONZ. Tego dnia w wielu miejscach w Polsce dziennikarze, społecznicy, seniorzy, uczniowie, studenci, strażacy i wiele innych grup sadzili lasy wspólnie z leśnikami. To początek wielkiej kampanii Lasów Państwowych, które w tym roku rozpoczynają kolejne stulecie swojej działalności, co uczczą akcją „Lasy na nowe 100-lecie”.

„W całym kraju odbędą się akcje sadzenia lasów. Chcemy pokazać, że tam, gdzie zostały wycięte drzewa, nie powstaną zakłady przemysłowe, domy czy pola uprawne. W tym miejscu pojawi się nowe pokolenie lasu, o który będziemy dbać, by w przyszłości mogli z niego korzystać nasi potomkowie” – przekazały Lasy Państwowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.lasy.gov.pl.