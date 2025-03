Wójt gminy Purda: Niech Olsztyn się rozwija, ale nie naszym kosztem

Czytaj więcej Okiem samorządowca Zawłaszczanie terenów gmin wiejskich nie jest demokratyczne Są przypadki, że miasta zajmują duże obszary gmin wiejskich i dalsze funkcjonowanie takiej gminy jest trudne lub wręcz niemożliwe – mówi Stanisław Jastrzębski, wójt gminy Długosiodło i szef zarządu Związku Gmin Wiejskich RP.

Dlaczego więc, pani zdaniem, Olsztynowi tak mocno zależy na tym konkretnym obszarze gminy Purda?

Te nasze tereny mają gotowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. A proszę pamiętać, że prezydent Olsztyna ma w mieście ponad 2 tysiące hektarów terenów rolnych. Żeby te działki mógł wykorzystać do innych celów, to trzeba mieć miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, by móc te tereny odrolnić. My to zrobiliśmy. Daliśmy panu prezydentowi dwa miejscowe plany do zaopiniowania i zobaczył dwa piękne plany. Gdyby u siebie nie miał takiego chaosu planistycznego i zrobił miejscowe plany, to naprawdę, proszę mi wierzyć, na terenie Olsztyna jest bardzo dużo terenów inwestycyjnych. Bardzo dużo.

To pewnie się zgadza. Olsztyn to bardzo zielone miasto i z wielkimi wolnymi przestrzeniami...

Nie da się tego ukryć. Tam jest bardzo dużo terenów inwestycyjnych. Nawet w strategii rozwoju miasta Olsztyna do 2030 roku napisano, że miasto Olsztyn posiada tereny inwestycyjne. A w tym dokumencie nie ma nic o poszerzeniu granic. Ja nie powinnam panu prezydentowi Olsztyna wskazywać terenów inwestycyjnych, ale wiem gdzie są.

Myśli pani, że sposób w jaki większe miasta chcą przejmować tereny małych, sąsiednich gmin, jest zgodny z zasadą współżycia społecznego?

Nie. Najgorsze jest to, że takie działania podejmuje samorząd wobec innego samorządu. Bez żadnego dialogu. To jest okropne. Jesteśmy samorządowcami. Mamy wspólny Miejski Obszar Funkcjonalny, gdzie mamy się uzupełniać, gdzie mamy współpracować. Ale i tak, bez żadnego dialogu samorząd Olsztyna przychodzi i próbuje przejąć nasz teren. Dlaczego to robi? Bo jest większy? Silniejszy? I może zabrać mniejszemu i słabszemu?

Tak nie powinno być. A najgorsze jest to, że my jako gmina nawet nie będziemy stroną postępowania. I nie mamy żadnych możliwości odwołania. Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej przygotował projekt zmian przepisów w tej sprawie. Jest gotowy projekt ustawy z siedmioma najważniejszymi punktami. Chodzi m.in. o częstotliwość poszerzenia granic miast kosztem sąsiadów. Taki problem ma choćby gmina Redzikowo na Pomorzu, gdzie większy sąsiad miasto Słupsk już po raz piąty próbuje uszczknąć część gruntów gminy wiejskiej. A gdzie są odszkodowania za przejęcie terenu? Nie ma żadnych odszkodowań! Nie słucha się też głosu mieszkańców.

Tak jest też u pani w gminie?

Jest podobnie. Jeżeli w miejscowości Stary Olsztyn 100 proc. mieszkańców mówi, że nie chce mieszkać w mieście, nie chce być w granicach administracyjnych miasta, to dlaczego ma się ich na siłę przyłączać do Olsztyna? Żyjemy w demokratycznym kraju, każdy ma prawo wyboru. Skoro ktoś chce mieszkać na wsi, to niech mieszka na wsi.