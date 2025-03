Prezydent Olsztyna: Uczciwie byłoby, gdyby sąsiedzi płacili za usługi, z których korzystają

A jak gmina Purda nie będzie chciała płacić, to co – sąd?

W takim przypadku możemy liczyć tylko na dobrą wolę naszych sąsiadów, więc o ścieżce sądowej raczej mowy być nie może. Niemniej traktujemy naszych sąsiadów poważnie i chcemy tak być przez nich traktowani. To, że przez wiele lat nikt nie podnosił tej sprawy, nie oznacza, że ona nie istnieje. Odpowiadam za finanse mieszkańców Olsztyna, osób, które z własnej kieszeni – poprzez płacone tu podatki – opłacają funkcjonowanie wszelkich dziedzin, jakimi zajmuje się samorząd. I moim zadaniem jest jak najdokładniej oglądać każdą złotówkę. Tak jest również w przypadku oświaty. Bardzo nas cieszy świetna sieć szkół i wysoka jakość kształcenia oraz to, że tak wiele osób docenia naszą pracę, zapisując dzieci do olsztyńskich placówek. Ale ten wysoki poziom kosztuje olsztyńskich podatników. Dlatego po prostu uczciwe byłoby, gdyby sąsiedzi płacili za usługi, z których korzystają.

Do innych gmin ościennych Olsztyn też wystąpi z żądaniem opłaty za edukację ich dzieci w miejskich szkołach?

Jak już wspomniałem, to nie żądanie, a zaproszenie do rozmów. Niemniej tak, przygotowujemy korespondencję zarówno do władz ościennych gmin, jak i do starostwa powiatowego. W pierwszym przypadku chodzi o finansowanie nauki uczniów szkół podstawowych, w drugim – ponadpodstawowych. Traktujemy naszych sąsiadów po partnersku, jesteśmy gotowi do rozmów na każdy temat. Przykładem niech będzie choćby rozbudowywana sieć linii autobusowych, kursujących na teren sąsiednich gmin. Obszar oświaty bez wątpienia również wymaga partnerskiego podejścia i rozmów.

Łącznie w naszych placówkach mamy ponad 3,8 tys. dzieci i młodzieży z gmin otaczających Olsztyn. Podatnicy z naszego miasta płacą za to prawie 31mln zł rocznie. To prawie dwa razy tyle, ile wydaliśmy w 2024 roku na remonty oraz przebudowy ulic i chodników w naszym mieście.

Czy to żądanie pieniężne do gminy Purda za kształcenie ich dzieci nie ma związku z pomysłem władz Olsztyna na przejęcie ponad 200 hektarów tej sąsiedniej gminy i budowy tam m.in. miasteczka prawnego?

My niczego nie żądamy. Zapraszamy jedynie naszych sąsiadów do rozmów na temat współfinansowania kształcenia ich dzieci. I nie możemy wiązać tych dwóch tematów. Szczególnie że, jak zaznaczyłem, podobne pisma trafią do pozostałych sąsiednich samorządów. Rozpoczęta procedura związana ze zmianą granic miasta ma określone, merytoryczne podstawy, o których wypowiadałem się wielokrotnie. Przedstawiamy konkretne plany dotyczące tego obszaru, a wspomniane miasteczko prawne jest jednym z elementów. Olsztynianie od lat dopytują się, kiedy usuniemy ze ścisłego Śródmieścia areszt śledczy. Właśnie chcemy dać sobie na to szansę. Jak i odpowiedzieć na sygnalizowane od lat potrzeby sądów, prokuratury czy policji, które potrzebują nowych, większych przestrzeni, bowiem nie mieszczą się już w obecnych siedzibach. Powstanie miasteczka prawnego zyskało tez aprobatę Rady Patronackiej Wydziału Prawa i Administracji naszego uniwersytetu.

Podobne problemy są w całej Polsce – Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił do MSWiA o uregulowanie tych spraw, by „nie tworzyć zachęt do takich wrogich przejęć gmin wiejskich”? Jak pana zdaniem powinno się to rozwiązać, by z jednej strony miasta mogły się rozwijać, ale gminy ościenne też? Przejmować całe?

Musimy pamiętać, że obecny podział administracyjny to czas sprzed niemal trzech dekad. W tym czasie zmieniło się praktycznie wszystko. Przede wszystkim wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, co dało nam znaczne możliwości rozwoju. Jedni wykorzystali ten czas doskonale, inni nie w pełni. Dlatego być może to już czas, by wrócić do dyskusji dotyczącej podziału administracyjnego naszego kraju. Przecież takie głosy pojawiają się już od jakiegoś czasu. W takim przypadku oczywiście zawsze będzie ktoś niezadowolony, zawsze pojawią się jakieś protesty, nazwijmy je, administracyjne. Bo pewnie jakaś część samorządów przestałaby istnieć, a być może pojawiłyby się nowe.