Ruszył nabór do przedszkoli. Kto ma większe szanse na przyjęcie?

Na 8 maja zaplanowano publikację list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Procedura odwoławcza potrwa od 8 do 26 maja.

Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to trzy dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych, rodzice mogą także odwołać się do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

W stolicy raczej nie powinno być problemu z miejscem dla przedszkolaka - pod koniec stycznia w całym mieście było blisko cztery tysiące wolnych miejsc w placówkach, we wszystkich dzielnicach.

Wybór większej liczby przedszkoli zwiększa szansę na przyjęcie

Trwa też rekrutacja w Krakowie. Ruszyła w poniedziałek. - W systemie służącym do składania wniosków czeka ponad 20,5 tysiąca miejsc dla przedszkolaków. Rodzice mogą podjąć decyzję do 31 marca, a wyniki poznamy 18 kwietnia o godz. 9 - przekazał krakowski magistrat.

W Krakowie przygotowano 17 316 miejsc dla przedszkolaków (w tym przedszkola: 16 986 oraz oddziały przedszkolne w szkołach - 330). W elektronicznym systemie rekrutacji jest też oferta części przedszkoli niesamorządowych – to łącznie 3191 miejsc.

- Rodzice mają prawo wskazać we wniosku o przyjęcie dowolną liczbę przedszkoli lub szkół z oddziałami przedszkolnymi – w preferowanej przez siebie kolejności. Warto to zrobić, ponieważ zwiększa to szanse na dostanie się dziecka do samorządowej placówki – mówi Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu.