Gotowanie z prezydentem, a może lot balonem? Jak samorządowcy grają z WOŚP

- Nie musicie być z Krakowa, żeby powiedzieć sobie „tak” w wybranym przez siebie miejscu w granicach miasta. Czy można wyobrazić sobie bardziej idealne miejsce na ślub? A jeśli przy tym można zagrać razem z Orkiestrą, która w tym roku gra dla pacjentów oddziałów onkologii i hematologii, to nie ma co się wahać - zachęca prezydent Aleksander Miszalski.

W czwartek wieczorem wyceniano go na 530 zł. Poza tym można wylicytować kawę i pączek na Tłusty Czwartek w gabinecie prezydenta Krakowa, neon z kampanii samorządowej Aleksandra Miszalskiego, czy oficjalną piłkę treningową Euro 2024 z prezydenckim podpisem.

Kilka rzeczy na aukcję wystawiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - Nasze piłkarki nożne w ubiegłym roku znalazły swój dom w Gdańsku, co przyniosło im szczęście! Dzięki dwóm zwycięstwom na Polsat Plus Arena Gdańsk i sukcesom na wyjazdach awansowały do Euro 2025. Mam dla Was coś wyjątkowego – koszulkę z nr 9, którą dostałam od dziewczyn - zachęca prezydent Dulkiewicz.

W czwartek oferowano za nią już ponad 700 zł, a ponad 2,5 tys. zł za dwa miejsca w loży VIP na wybrany mecz w Ergo Arenie. W dniach 16-20 lipca odbędą się mecze turnieju Volleyball Nations League.

Prezydent Lublina wystawił na aukcję WOŚP piłkę, którą dostał przed rozpoczęciem sezonu od siatkarzy Bogdanka LUK Lublin z autografami zawodników drużyny, w tym wicemistrza olimpijskiego i reprezentanta Polski Wilfredo Leona. Jej cena przekroczyła już trzy tys. zł.