Mało uczniów, a utrzymanie szkół coraz droższe

Koszty w górę

Nawet jeśli liczba uczniów nie spada drastycznie, to i tak gminy dopłacają do oświaty coraz więcej. W gminie Cekcyn w województwie kujawsko-pomorskim są trzy szkoły podstawowe, do których w sumie uczęszcza niemal 600 uczniów. Ta liczba utrzymuje się na stałym poziomie od kilku lat.

– Na terenie odnotowujemy w miarę stabilną ilość urodzeń. Średnio jest to ok. 70 dzieci rocznie, czyli ok. 1 proc. w stosunku do liczby mieszkańców naszej gminy (6,8 tys.). Jest to bardzo dobry wskaźnik urodzeń w porównaniu ze wskaźnikiem krajowym, który spada i wynosi już zaledwie 0,7 proc. – zauważa Jacek Brygman, wójt Cekcyna.

Także ta gmina co roku otrzymuje z budżetu państwa coraz więcej na oświatę. W 2024 r. było to ponad 13,3 mln zł, w tym już niemal 15 mln zł, co wystarczy na pokrycie potrzeb oświatowych w 78 proc. Ale i tak gmina z roku na rok dopłaca coraz więcej. – W zeszłym roku było to ponad 2,1 mln zł, a w tym według planowych wydatków będzie to kwota 4,2 mln zł. Czyli prawie 100 proc. więcej niż rok temu – mówi wójt Brygman.

Do sześciu ciechanowskich podstawówek chodzi ponad 3,8 tys. uczniów, niemal 300 więcej niż rok wcześniej. Rządowe wsparcie dla oświaty w Ciechanowie rośnie. W 2022 r. było to 42 mln zł, a w 2024 – już ponad 65 mln zł. Na ten rok potrzeby oświatowej miasta zostały oszacowane na 84 mln zł.

– To pokryje 71 proc. wydatków oświatowych. W ub. roku – 61 proc. – wylicza Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Ale samo miasto i tak z roku na rok dokłada do oświaty coraz więcej. W ub. roku 30,7 mln zł, w tym ma to być 30,9 mln zł.