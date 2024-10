Szczepienia przeciwko brodawczakowi ludzkiemu. Także w niektórych szkołach

- Zgodnie z organizacją szczepień w Polsce w szkołach nie są prowadzone inne szczepienia, bo te obowiązkowe wynikające z kalendarza są realizowane w poradni podstawowej opieki zdrowotnej, do której zostało zapisane dziecko przez opiekuna prawnego - przypomina Monika Głazik.

Szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna niedawno apelowała też do dyrektorów podstawówek, by zgłaszali swoje placówki do rozpoczętego programu MZ i MEN. Gdy szkoła przystąpi do szczepień, to rodzic lub opiekun nie będzie musiał iść z dzieckiem do przychodni.

Są także miejskie programy szczepień

Władze Krakowa prowadzą działanie promocyjne, edukacyjne ale też informacyjne, aby rozpowszechniać szczepienia przeciw chorobom zakaźnym oraz zachęcają mieszkańców do skorzystania z takiej oferty.

- Programy polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych realizowane są w placówkach leczniczych wyłonionych w drodze konkursów ofert. Miasto nie prowadzi szczepień w szkołach - przyznaje Emilia Król, z krakowskiego magistratu.

Od 7 października miasto planuje rozpoczęcie programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych typu B wśród dzieci w wieku od 2 do 36 miesiąca życia. Program będzie realizowany do 2026. Szczepienia są finansowane w całości ze środków miasta.