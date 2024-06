Wójt gminy Czeremcha: Brakuje nam solidarności reszty kraju

Co by pan powiedział potencjalnym turystom, którzy zastanawiają się czy przyjechać na wakacje na Podlasie?

Zapraszamy na Podlasie. Przekaz medialny to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest solidarność. Solidarność z nami. Tej solidarności nam brakuje. Życzyłbym sobie, aby ta sytuacja na granicy z naszym sąsiadem się w końcu poprawiła, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy to nastąpi.

Liczymy na to, że mieszkańcy innych regionów Polski nas nie zawiodą i będą wspierać Podlasie przyjeżdżając do nas i będą też nas wspierać nawet mentalnie. Potrzebujemy takich spotkań, aby goście, którzy zewnątrz przyjechali porozmawiali z mieszkańcami, zobaczyli co się tutaj dzieje, jak to wszystko wygląda.

Oczywiście, nie można przeszkadzać służbom, bo też jest ważne, by nasza straż graniczna, policja czy wojsko mogły pracować w tej strefie bezpiecznie, bez żadnych zakłóceń ze strony naszych obywateli.

Mam na myśli też osoby z Polski, które tu czasem przyjeżdżają i na tych służbach starają się wywierać jakąś presję. A tego bym sobie nie życzył. A życzyłbym sobie, aby turyści przyjechali i nas też wspierali nasze samorządy, naszych przedsiębiorców w pokonaniu tych 90 dni, tych problemów, które na nas zostały teraz zrzucone.

Zapraszam wszystkich na XXIX EthnoFestiwal Czeremcha Wielu Kultur i Narodów, który odbędzie się w dniach 19 - 21 lipca.