Mija czas na zaprzysiężenie nowych włodarzy. Wielu zrobi to w ostatniej chwili

- Zostałem zaprzysiężony na kolejną kadencję w roli prezydenta Białegostoku. Te pięć lat będzie czasem pracy i starań: by otworzyć miasto na świat i nowych inwestorów dzięki Lotnisku Krywlany, by zatrzymywać młodych w mieście poprzez m.in. zapewnienie najmłodszym miejsc w żłobkach, by uatrakcyjniać ofertę miasta poprzez budowę aquaparku, by wybudować halę widowiskowo-sportową – zapowiedział Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, po zaprzysiężeniu. Ślubowanie złożył w środę. I zapewnił, że „nie zawiedzie mieszkańców”.

Pierwsi samorządowcy już po przysiędze. Kiedy rozpoczyna się kadencja wójta, burmistrza czy prezydenta?

Z końcem kwietnia zakończyła się najdłuższa kadencja samorządowa w historii III RP. Trwała ponad pięć lat.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym kadencja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy i upływa z dniem jej upływu.

Pierwsze posiedzenia nowych rad muszą zostać zwołane między 1 a 7 maja, a zwołuje je komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji poprzedniej rady.