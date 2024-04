- Koperty zwrotne z głosami wyborców są najczęściej odbierane od wyborców przez przedstawicieli Poczty Polskiej. Do tej pory odebrano już 43 koperty zwrotne. Poczta Polska przekaże je w dniu wyborów do odpowiedniej Obwodowej Komisji Wyborczej – mówi Joanna Dubiel.

W wyborach samorządowych 2024 głosować będą też wybrani pełnomocnicy

Na głosowanie przez pełnomocnika w nadchodzących wyborach samorządowych we Wrocławiu zdecydowało się 125 wyborców. - To porównywalnie jak przy poprzednich wyborach samorządowych z 2018 roku, ale znacznie mniej niż podczas ostatnich wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, gdzie z tej możliwości skorzystało 576 wyborców – wylicza Mikołaj Czerwiński z UM we Wrocławiu. Dodaje, że najczęściej pełnomocnikiem do głosowania zostaje członek rodziny.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania, ale nie może to być członek obwodowej komisji wyborczej, ani mąż zaufania, ani kandydat w wyborach samorządowych.