Walczą sami ze sobą. Jak wygląda kampania w gminach z jednym kandydatem

- Oczywiście, zawsze przedstawiam plan zadań na następną kadencję w formie ulotki jednocześnie przedstawiającej komitet wyborczy, ale plakatów czy banerów nie wywieszam – opowiada burmistrz Mrozów.

Podkreśla, że zawsze namawia mieszkańców do udziału w wyborach, bo chce przede wszystkim poznać ocenę swojej pracy przez jak największą ilość wyborców.

- Poza tym duża frekwencja wpływa na trafniejsze wybory do rad gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Oczywiście zakładam, że startując bez konkurencji uzyskam bez problemu ponad 50 proc. ważnie oddanych głosów. Gdyby było inaczej, to do wyborów przez Radę Miejską w ogóle nie przystąpię. Bo jeśli urzędujący burmistrz nie ma akceptacji połowy głosujących to znaczy, że jego praca jest poważnie nieakceptowana i jest to sygnał, że trzeba miejsce zwolnić innym – zapowiada burmistrz Mrozów.

Inwestycje przemawiają za wójtem. Mieszkańców przyjmuje zawsze, gdy jest w urzędzie

Pierwsze wzmianki o terenach gminy Ruja z Dolnego Śląska pochodzą z 1220 roku. Odnotowano wówczas imię właściciela jednego z majątków - rycerza Dirsco, od imienia którego powstała nazwa wsi Dzierżkowice. Wieś Rogoźnik w 1254 r. była własnością biskupa, 30 lat później przeszła do dóbr książęcych. Legenda głosi, że w pałacu w Rogoźniku stacjonował Napoleon wracając z Rosji.

Od niemal 10 lat wójtem gminy Ruja jest Paweł Gregorczuk, który teraz walczy o trzecią kadencję. Nie ma konkurencji.