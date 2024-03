Michał Urbaniak, kandydat na prezydenta Gdańska, przeprowadzi się do tego miasta... jeśli wygra wybory

O fotel prezydenta Gdańska w kwietniowych wyborach samorządowych będzie walczyć siedmioro kandydatów. Jednym z nich jest 34-letni Michał Urbaniak, były poseł Konfederacji, popierany przez koalicję “Konfederaci - Bezpartyjni — Polska jest jedna — Dla Pomorza”.

- Gdańsk to najważniejsze miasto województwa pomorskiego, nawet całej Polski północnej. To tu rozgrywa się wiele kluczowych dla regionu spraw politycznych. Działam w ramach szerszego projektu i decyzja o moim starcie nie jest jedynie podyktowana moją osobistą ambicją ale także walką o wejście do Rady Miasta przez społeczników związanych z naszym komitetem – mówi Michał Urbaniak.

I podkreśla, że środowiska Konfederacji, Bezpartyjnych i PJJ to młodość, ambicja i przewidywalność oraz co najważniejsze: zdrowy rozsądek. - Chcemy Gdańska przede wszystkim dla rodzin, a nie dla deweloperów, przyjaznego kierowcom, wiernego tradycji, a nie ideologiom, przedsiębiorczego i otwartego na biznes, aktywnie wspierającego mieszkańców, a nie finansujący skrajnie lewicowe eksperymenty społeczne – wylicza swoje założenia kandydat.

Choć Michał Urbaniak na co dzień mieszka w Mostach, gmina Kosakowo pod Gdańskiem, to ma sprecyzowane poglądy na funkcjonowanie stolicy Pomorza. - Chciałbym, żeby wyborcy zaufali mi przede wszystkim ze względu na moje kompetencje i znajomość regionu. Przez cztery lata byłem posłem na Sejm właśnie z okręgu 25 - gdańskiego, operowałem z biura we Wrzeszczu i setki gdańszczan przychodziło do mnie ze swoimi problemami – mówi kandydat na prezydenta Gdańska.

Dodaje, że zasadniczym plusem jego miejsca zamieszkania jest fakt, że potrafi spojrzeć na niektóre sprawy miejskie spory z dystansu, a minusem oczywiście, że niektórzy nie muszą go mieć za swojego. - Jeśli zostałbym prezydentem Gdańska, to oczywiście się do niego przeprowadzę. To ciekawe miasto, na pewno nie pożałuję tej decyzji – zapewnia Michał Urbaniak.