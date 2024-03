- Dzięki pracy na stanowisku zastępcy prezydenta mam ogromną wiedzę, to jest nie do przecenienia w trakcie kampanii. Uważam, że każdy z kandydatów powinien taką szkołę samorządową przejść. Elbląg zasługuje na to, żeby mieć prezydenta, który wie, co robi. Oczywiście kontrkandydaci próbują to wykorzystać przeciwko mnie, ale tu wychodzi często ich nieznajomość funkcjonowania i podziału kompetencji miejskiego samorządu – mówi Michał Missan, jeden z kandydatów na prezydenta Elbląga, a do połowy marca zastępca prezydenta tego miasta. Złożył rezygnację z uwagi na kampanię wyborczą.

Reklama

Trzech prezydentów dużych miast: Krakowa, Kielc i Olsztyna zrezygnowało ze startu w kwietniowych wyborach samorządowych. Ich kadencja zakończy się więc 30 kwietnia.

W Krakowie dwóch wiceprezydentów walczy o prezydenturę. „Niezręczna sytuacja”

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa już pod konie ub. roku wskazał, kto może być jego następcą. Namaścił Andrzeja Kuliga, wiceprezydenta miasta. – Jest najlepszym kandydatem, którego mogę wskazać – mówił wówczas Jacek Majchrowski.

Andrzej Kulig zdecydował się kandydować na prezydenta Krakowa. - Mam świadomość, że będę postrzegany jako kontynuator obecnego prezydenta. Myślę, że mimo wszystko mieszkańcy Krakowa są zadowoleni z poziomu życia w mieście. Na pewno też oczekują pewnych zmian w obszarach, które dotąd były zaniedbane, a ja tymi obszarami mam ochotę się zająć w pierwszej kolejności – mówił Andrzej Kulig w rozmowie z nami.