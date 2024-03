Wybory samorządowe: Kto walczy o władzę w Krakowie i innych dużych miastach?

- Zdecydowałem się na start w wyborach prezydenckich, bo sondaże pokazują, że wciąż niemal 20 proc. wyborców nie ma swojego kandydata – przekonywał wiceprezydent Jerzy Muzyk w rozmowie z Radiem Kraków.

Zdaniem prof. Rafała Chwedoruka, fakt, że prezydent Majchrowski nie zdecydował się na start w tegorocznych wyborach ma wpływ na to, że pojawiło się tak wielu kandydatów. – Majchrowski byłby żelaznym faworytem, choć pewnie skala jego przewagi nie byłaby już tak duża, jak podczas wcześniejszych wyborów – uważa politolog.

– I nie można zapominać o tym, że Kraków to miasto numer dwa w Polsce, po Warszawie, co też może być dodatkową zachętą. A fakt, że w mieście jest dużo studentów oraz osób, które zdecydowały się tu osiedlić może powodować, że kandydaci będą się starali do nich dotrzeć poza utartymi schematami, które dzielą to miasto – dodaje prof. Chwedoruk.

Kto walczy w wyborach samorządowych o władzę w największych miastach?

Z reguły o fotel prezydenta dużych miast ubiegać się będzie pięciu-sześciu kandydatów. Tak jest w Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Łodzi, Rzeszowie czy w Białymstoku. Ale już w Toruniu mamy ośmiu kandydatów, a po siedmiu w Bielsku-Białej, Radomiu, Gdańsku czy w Kielcach.

Toruniem od 2002 roku rządzi 71-letni obecnie Michał Zaleski, który wygrywał wybory za każdym razem jako kandydat niezależny.

W latach 1994-1998 i 1998-2002 zasiadał w radzie Torunia z ramienia SLD. Dwukrotnie był też kandydatem lewicy na prezydenta miasta (zanim wprowadzono na to stanowisko wybory bezpośrednie), jednak bez powodzenia.