Wiejską chcą zamienić na miejski ratusz. Parlamentarzyści w wyborach samorządowych

A to jeszcze może nie być pełna lista, bo chęć startu w wyborach mogą jeszcze ogłosić kolejni parlamentarzyści zgłoszeni przez zarejestrowane już komitety. Mają na to czas do 14 marca.

Reklama

- To samorząd jest najbliżej ludzi, najbliżej ludzkich spraw. Głosuj, idź na wybory,miej wpływ na swoją małą ojczyznę! My z przyjaciółmi z samorządów z całej Polski idziemy na wybory 7 kwietnia,a Ty? – pyta Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. W czwartek wraz z innymi znanymi samorządowcami oraz parlamentarzystami zainaugurował kampanię profekwencyjną.

Magdalena Biejat walczy o stolicę

Wybory samorządowe już 7 kwietnia. Wówczas, jak wynika z danych PKW wybierzemy 46 508 radnych, ale też 1467 wójtów, 903 burmistrzów oraz 107 prezydentów miast. O fotele w tych największych, ale i w mniejszych będą walczyć parlamentarzyści.

Drugą kadencję prezydentem Warszawy chce być Rafał Trzaskowski. Jego konkurentami będą m. in. Tobiasz Bocheński z PiS, ale też Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu i kandydatka Lewicy oraz Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, czy Przemysław Wipler, poseł Konfederacji.

- To będą pierwsze od lat wybory, w których nie bronimy Warszawy przed PiS-em. PiS nie ma żadnych szans wygrać w stolicy, nikt nie musi już „głosować przeciw”. To czas na to, żeby wreszcie porozmawiać nie o tym, jakiej Warszawy się boimy, ale jakiej chcemy. Jakie mamy pomysły, wizje, ambicje. Jak Warszawa ma wyglądać za 5-10 lat – mówi Magdalena Biejat.