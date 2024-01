Wymiana samorządowych komisarzy. Nowi już nie są z PiS-u

Na razie nie wiadomo, co z pozostałymi komisarzami, których wyznaczył Morawiecki. „Prezes Rady Ministrów wyznacza osoby pełniące funkcję wójta, burmistrza czy prezydenta miasta na wniosek właściwego miejscowo wojewody. Wniosek przekazywany jest za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej” – przekazało nam jedynie Centrum Informacyjne Rządu.

Reklama

Mateusz Morawiecki wybierał komisarzy wbrew woli radnych

W czasie październikowych wyborów do Sejmu i Senatu dostało się 13 samorządowców – wójtów, burmistrzów i prezydentów. Zaraz po wyborze wszyscy stracili stanowiska w samorządzie, a ich fotele zajęli komisarze.

Dopiero niemal dwa miesiące po wyborach – 13 grudnia — doszło do zmiany rządu. Dlatego to poprzedni premier, Mateusz Morawiecki, powołał w listopadzie osoby pełniące funkcje wójta, burmistrza czy prezydenta w gminach, których włodarze dostali się do parlamentu.

Pierwszych sześciu komisarzy Morawiecki powołał już na początku listopada. I tak Krzysztof Byrski został pełniącym funkcję wójta gminy Spytkowice, Andrzej Molenda burmistrza Czyżewa, Kamila Ewelina Suchocka-Szperlik – wójta gminy Kotla, Marcin Pięta – wójta gminy Dzierżoniów. Poza tym Paweł Jacek Germański zaczął pełnić funkcję burmistrza Ustrzyk Dolnych a Dawid Homa — wójta gminy Świlcza.

W kolejnych dniach powołano kolejnych komisarzy. Ostatniego — sześć tygodni po wyborach. Marek Słabiński został wówczas przez premiera Mateusza Morawieckiego mianowany komisarzem Inowrocławia.