Chcą karać pseudografficiarzy. „Napisy propagują nienawiść”

Elektryczne Gitary zachęcają do elektrycznej jazdy

Kultowy zespół Elektryczne Gitary przygotował nową wersję swojego przeboju „Włosy” („Noś długie włosy jak my”), w której zachęca do jazdy elektrykami. „Jedź elektrykiem jak my!” to tytuł piosenki, a zarazem nazwa najnowszej kampanii firmy Volkswagen Financial Services.