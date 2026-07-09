Z tego artykułu dowiesz się: Które miasta i gminy zdobyły tytuł Rowerowej Stolicy Polski w poszczególnych kategoriach.

Jaką skalę osiągnęła tegoroczna edycja rywalizacji, która przyciągnęła rekordową liczbę uczestników.

Jak wyglądała próba pobicia rekordu Guinnessa w najdłuższym dystansie pokonanym w ciągu 30 dni.

Dlaczego projekt jest czymś więcej niż tylko rywalizacją, promując zdrowy styl życia i integrację.

– Po sześciu latach konsekwentnego budowania rowerowej społeczności mieszkańcy po raz pierwszy w historii zapewnili miastu zwycięstwo w ogólnopolskiej rywalizacji. W czerwcowej akcji udział wzięło 2017 uczestników skupionych w 100 grupach, którzy wspólnie przejechali rekordowe 616 234 km, zapewniając Świdnicy pierwsze miejsce wśród 57 miast prezydenckich – przekazała Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

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Pobił na rowerze rekord Guinnessa

W Bydgoszczy podsumowano tegoroczną walkę o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Podczas uroczystości nagrodzono najlepszych uczestników oraz samorządy.

Indywidualnie największą liczbę kilometrów przejechał Jacek Kwiatkowski, reprezentujący Łysomice. Podjął się on próby pobicia rekordu Guinnessa oraz oficjalnego rekordu WUCA (Światowego Związku Kolarstwa Długodystansowego) w najdłuższym dystansie pokonanym przez mężczyznę w ciągu 30 dni.

Poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko. Aby ustanowić nowe rekordy, rowerzysta musiał przejechać ponad 11 433 km. Według danych z aplikacji Aktywne Miasta osiągnął imponujący wynik 11 635,85 km. Przez cały czerwiec pokonywał średnio około 450 km dziennie.

– Satysfakcja jest. Może nie z samego wyniku czy rekordu, ale z tego, w jakich okolicznościach to wszystko się wydarzyło. Przy czterdziestu pięciu stopniach normalnie jeździłem – powiedział Jacek Kwiatkowski w rozmowie z lokalnym Radiem PiK.

W tegorocznej rywalizacji wzięło udział około 90 tys. osób, które łącznie przejechały blisko 18,5 mln kilometrów.

Rowerowa Stolica Polski: klasyfikacja miast i gmin

W walce o tytuł Rowerowej Stolicy Polski wystartowało w tym roku 58 miast i 192 gminy. Rywalizacja tradycyjnie została podzielona na odrębne kategorie.

W kategorii gmin open zwyciężyły Łysomice z województwa kujawsko-pomorskiego. Ta sama gmina była także najlepsza wśród gmin wiejskich. W kategorii gmin miejsko-wiejskich triumfowało Pajęczno, a wśród gmin miejskich – Chełmża.

W kategorii miast open pierwsze miejsce zajęła Świdnica, drugie – Puławy, a trzecie – Skierniewice. Puławy zwyciężyły w kategorii miast do 50 tys. mieszkańców.

– Wspólnie wykręciliśmy 11 387 punktów i przejechaliśmy 492 322 km dzięki zaangażowaniu 1668 uczestników. Nie udało się obronić ubiegłorocznego zwycięstwa w klasyfikacji open, ale tegoroczna rywalizacja była niezwykle zacięta – przekazał Paweł Maj, prezydent Puław.

Z kolei Świdnica zwyciężyła w kategorii miast liczących od 50 do 65 tys. mieszkańców. W porównaniu z ubiegłym rokiem Świdniczanie przejechali o ponad 100 tys. km więcej, poprawiając rezultat z 2024 r. (515 397 km) o prawie 20 proc.

Bydgoszcz nadal liderem wśród największych miast

Najlepszy wynik w kategorii miast liczących od 65 do 100 tys. mieszkańców osiągnęły Siedlce, wyprzedzając Nowy Sącz i Stargard. Wśród miast od 100 do 200 tys. mieszkańców triumfował Gorzów Wielkopolski przed Zieloną Górą i Elblągiem.

W kategorii największych miast, liczących powyżej 200 tys. mieszkańców, zwyciężyła Metropolia Bydgoszcz. Drugie miejsce zajął Poznań, a trzecie Gdynia. – Rowerowa Stolica Polski to dziś znacznie więcej niż rywalizacja o kilometry. To projekt, który promuje zdrowy styl życia, integruje mieszkańców i pokazuje, jak wiele możemy osiągnąć, działając razem – podkreślił Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

Tegoroczna edycja była już ósmą odsłoną rywalizacji o puchar Rowerowej Stolicy Polski, największej samorządowej rywalizacji rowerowej w kraju, organizowanej przez Bydgoszcz. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 250 samorządów, czyli o prawie 50 więcej niż przed rokiem. Wśród nowych uczestników znalazły się również duże miasta, m.in. Kraków i Gliwice.