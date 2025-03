„Trasy gładkie jak serw Federera”. Szwajcaria jest też rajem dla rowerzystów

Lucerna często bywa nazywana „najpiękniejszym miastem Szwajcarii”. Co prawda, innym miastom Helwecji niczego nie brakuje, ale przyjmijmy, że tak właśnie jest. Na dodatek to symboliczne serce kraju, usytuowane w centrum trzech kantonów, które dały początek państwu, jakie dziś znamy. Mieszkańcy stosunkowo kameralnego, jak na europejską metropolię, miasta jeszcze kilka lat temu utyskiwali jednak na nadmierne przetłoczenie i korki. Rozwiązaniem tych problemów okazała się trasa 1291.

Reklama

1291 to czytelne nawiązanie do daty powstania Szwajcarii w jej pierwotnej postaci. Ale to także uruchomiony w 2022 r. szlak dla rowerzystów, który dziś ciągnie się przez imponujące 386 km, począwszy od rogatek Lucerny, przez okoliczne wzgórza i wioski. Szlak miał służyć rozładowaniu ruchu w mieście, przekierować część turystów do okolicznych miejscowości, wraz z tamtejszymi atrakcjami i bazą turystyczną. Co oznacza także zahaczenie o jedyny w kraju rezerwat biosfery Entlebuch, gdzie na 400 km kw. rozciągają się torfowiska, wiją alpejskie strumienie i piętrzą wapienne skały.

Czytaj więcej Rowerem przez Polskę Czy Polska będzie krajem rowerowym. Debata Polska może zostać liderem infrastruktury rowerowej w Europie, ale potrzebuje strategii, specustawy rowerowej i lepszej współpracy administracji – to wnioski z debaty zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. „Rzeczpospolita” była partnerem wydarzenia.

I choć na trasie zdarzają się momenty sporych przewyższeń, to olbrzymia większość pętli w okolicach Lucerny jest przyjazna nawet dla początkujących cyklistów. „Większość trasy przejechałam w eko-trybie niskiego zasilania, z rzadka przełączając na standard i raz – na wysoki stopień zasilania” – podsumowywała pewna nowozelandzka recenzentka rowerowa. „Jedyne zagrożenie, jakim Szwajcaria może być dla rowerzysty, to panorama – widoki tak absorbujące, że mogą odciągnąć wzrok od ścieżki” – dodawała. Podobne wrażenia mieli inni: reporter „Financial Times”, który wypuścił się na kilkudniowy objazd tego szlaku wspomina, że właściwie żaden z jego towarzyszy na co dzień nie jeździ na rowerze – a mimo to pokonali 1291 bez dramatycznych wysiłków.

Powrót na rower

- Jazda na rowerze jest w Szwajcarii szeroko rozpowszechniona i pozostaje jedną z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu – mówi „Życiu Regionów” ambasador Szwajcarii w Polsce, Fabrice Filliez. – Dzięki wysokiemu standardowi infrastruktury rowerowej, Szwajcarzy chętnie korzystają z tego środka transportu w przypadku codziennych podróży, jak i wycieczek turystycznych. Wiele wypraw rowerowych odbywa się na trasach „SwitzerlandMobility”, które są opracowywane w ścisłej współpracy z władzami i służbami kantonu, a także z gminami i organizacjami turystycznymi, aby zagwarantować zrównoważony rozwój i dobrą komunikację – opowiada nam dyplomata.