Kampania „Kręć kilometry dla Gdańska”, czyli rowerem do pracy i szkoły

Efekty? - Wydłużenie kampanii przyniosło znaczący wzrost ruchu rowerowego.. To pokazało nam, że w listopadzie do roku mieliśmy o 40 procent przejazdów więcej. Ludzie też nauczyli się, że skoro są w stanie jeździć w listopadzie, to również i w styczniu, lutym i w marcu też są w stanie jeździć. To też pokazują nasze liczniki rowerowe i naprawdę ruchu rowerowy w miesiącach zimowych wzrósł o dwa razy więcej niż było to 10 lat temu.

- Sukces gdańskiej kampanii był tym większy, że ludzie biorący w niej udział chcą porównywać się z innymi uczestnikami, firmy ścigają się w podziale na różne kategorie, organizacje tworzą grupy do wspólnej rywalizacji, a dzielnice również angażują się w konkurs – wyliczał wiceszef Wydziału Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Statystyki generowane przez kampanię pokazują zarówno korzyści zdrowotne, jak i ekologiczne wynikające z jazdy rowerem. - Każdy przejazd rejestrowany w aplikacji pokazywał spalanie kalorii i oszczędzone CO2, co było istotne zarówno z punktu widzenia rywalizacji, jak i świadomości ekologicznej" – wyjaśniał Kłos.

W kontekście dostępu do informacji i wsparcia dla uczestników, Kłos wspomniał o aplikacji, która umożliwiała śledzenie postępów oraz kontakt z infolinią, gdzie każdy mógł zgłosić nieprawidłowości. - Informacja zwrotna była podstawą dla uczestników, zapewniając im wsparcie i możliwość uczestnictwa w konkursie na równych zasadach - dodał.

W tym roku wprowadzono nową kategorię nagród, zwracającą uwagę na potrzeby lokalnej społeczności. - Wprowadziliśmy bon podarunkowy dla schroniska Promyk w wysokości 100 zł, a prawie 300 osób zdecydowało się na tę nagrodę – mówił Kłos. To dowód na to, że uczestnicy widzą kampanię nie tylko jako rywalizację, ale także jako sposobność do wspierania lokalnych inicjatyw.

Nie ma wątpliwości, że kampania „Kręć kilometry dla Gdańska” odniosła sukces w promocji zdrowego trybu życia i ekologii. Ważne jest również to, że stała się ona istotnym narzędziem integracji społeczności lokalnej. Ale na tym nie koniec korzyści, bo liczy się też promocja lokalnych inicjatyw charytatywnych. A jej rozwój i dalsze innowacje w przyszłości obiecują jeszcze większe korzyści dla mieszkańców Gdańska.