Co wynika z pomiarów ruchu rowerowego w stolicy

- Zaczynamy się o nich troszkę dowiadywać. W Warszawie na rowerach chętniej jeżdżą panowie niż panie. Nie rozumiem tego, nie wiem dlaczego tak jest, ale tak to wychodzi – stwierdził rzecznik. Czy rowerzyści wolą kaski, czy jazdę bez kasku? Tu już jest różnie, choć szala jednak przechyla się na stronę kasków. - Wychodzę z założenia, że niech każdy jeździ tak, jak mu wygodnie, byleby jeździł. Ale oczywiście, jeśli się decyduje na kask, to plus dla niego – stwierdził rzecznik. Ciekawe jest to – na co wyraźnie wskazują dane że warszawski rowerzysta to nie tylko osoba ubrana w lycrę na wyścigówce, lecz przede wszystkim zwykły mieszkaniec miasta korzystający z roweru jako codziennego środka transportu. - Generalnie, w zdecydowanej większości jeździmy w zwykłym ubraniu i trochę chyba o to chodzi - dodał Jakub Dybalski.

Zaskakujące pozostają dane dotyczące Veturilo, które pomimo rosnącej popularności rowerów miejskich, wciąż stanowi niewielki procent ruchu rowerowego w Warszawie.

- Wrszawiacy mają swoje własne rowery i na nich jeżdżą. W ten sposób sobie to tłumaczę. Kiedy Veturilo startowało kilkanaście lat temu, to mieszkańcy wsiedli na nie, polubili i stwierdzili, że ta jazda jest wygodna, że przydaje im się na co dzień, więc w końcu zainwestowali we własne rowery. To jest efekt, którego się spodziewaliśmy – przyznał rzecznik.

„Rowerowy Maj” w Warszawie

Wyniki badań dotyczące pomiarów ruchu rowerowego nie pozostawiają wątpliwości: - Udowadniają, że rower jest po prostu elementem miejskiej przestrzeni, i ta miejska przestrzeń również powinna się do roweru dostosowywać - podkreślał Dybalski, zachęcając do odwiedzenia internetowej strony rowerowej Urzędu Miasta. Jest ona skarbnicą informacji o trasach rowerowych, o sieciach rowerowych Veturilo oraz decyzji dotyczących infrastruktury rowerowej w Warszawie. - Zapraszam również na stronę Zarządu Dróg Miejskich, gdzie, jak się wejdzie w stronę o działaniach kampanii społecznej, to przede wszystkim dojdziecie do najważniejszego elementu rowerowego, czyli „Rowerowego Maja – poinstruował.

Rowerowy Maj to inicjatywa, która bardzo urosła od ubiegłego roku. W tym roku weźmie w nim udział ponad 500 placówek i ponad 100 tysięcy dzieciaków. Wydarzenie staje się coraz bardziej znaczące w stolicy. - To prawdopodobnie największe wydarzenie społeczne, które co roku odbywa się w Warszawie. Większe niż maraton bostoński czy berliński razem wzięte - podkreślił Dybalski.