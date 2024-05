Między Hagą a Amsterdamem. Połączenie transportu rowerowego i transportu publicznego

O tym, że współczesne miasta stoją w obliczu wyzwań związanych z ruchem ulicznym, zanieczyszczeniem powietrza i ograniczonym dostępem do przestrzeni miejskiej nie trzeba dziś nikomu tłumaczyć. W Holandii, w odpowiedzi na te problemy, coraz więcej metropolii stawia na hybrydowe rozwiązania, łącząc transport rowerowy z transportem publicznym. O ciekawym przykładzie w Hadze, gdzie to połączenie staje się coraz bardziej nieodłączną częścią miejskiej infrastruktury mówił Erik Tetteroo. Opowiedział o swoim doświadczeniu konsultanta i akademika zajmującego się euromobilnością. Podkreślił znaczenie łączenia różnych środków transportu oraz wpływu urbanizacji na życie społeczne, biznesowe i handlowe w mieście.

Jednym z głównych punktów jego prezentacji było omówienie sposobu, w jaki mieszkańcy Hagi korzystają z rowerów i transportu kolejowego. Erik Tetteroo zauważył, że coraz więcej osób decyduje się na dojazd do pracy czy szkoły rowerem, zwłaszcza w zasięgu do 15 km. Dla wielu z nich połączenie roweru z pociągiem staje się nie tylko wygodną, ale także ekologiczną opcją przemieszczania się.

Przykładem efektywnego wykorzystania tej koncepcji jest organizacja przestrzeni wokół głównych stacji kolejowych. Badania przeprowadzone na terenie Hagi wykazały, że około 80 procent mieszkańców ma dostęp do stacji kolejowej w zasięgu jazdy rowerem do 3 km. Takie rozwiązanie nie tylko skraca dystanse do transportu publicznego, ale także sprzyja zmniejszeniu zatłoczenia ulic i zanieczyszczenia powietrza. Jednak aby to połączenie było efektywne, niezbędne jest holistyczne podejście do planowania przestrzennego. W Hadze miasto zastosowało systemy zarówno dla rowerów, jak i dla transportu publicznego, tworząc kompleksową sieć ścieżek rowerowych i stacji przesiadkowych. To sprawia, że podróżowanie staje się bardziej przyjazne dla mieszkańców, a samochody coraz częściej zostają zastąpione przez rowery i pociągi.

Nie można również zapominać o innowacyjnych rozwiązaniach, takich jak systemy zarządzania ruchem, które ograniczają dostęp samochodów do centrum miasta, sprzyjając tym samym rozwojowi infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.