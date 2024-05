Metrorower w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

- To jest ten moment, kiedy przeszliśmy z etapu rozmawiania o rowerze, do systemu roweru metropolitalnego. A już go mamy, co prawda w wersji niekompletnej, ale to jest tak zwana pierwsza faza – rozpoczął swoje wystąpienie podczas 4 Polskiego Szczytu Rowerowego Marcin Dworak, pełnomocnik metropolitalny GZM ds. Nowej Mobilności. Projekt - połączenie transportu publicznego z rowerem - ma na celu stworzenie kompleksowego systemu mobilności, który odpowiada na aktualne wyzwania związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz rosnącymi potrzebami transportowymi mieszkańców.

Dworak odniósł się do raportu Najwyższej Izby Kontroli, który alarmuje, że miasta borykają się z problemem zanieczyszczenia powietrza, wymagającym nowych podejść w walce z tym zjawiskiem. W raporcie wskazano na integrację transportu publicznego z komunikacją rowerową jako jeden ze skutecznych sposobów redukcji emisji związanych z transportem. W oparciu o te wnioski, Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska postanowiła działać, tworząc innowacyjne rozwiązania.

- Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest organizmem o unikalnym charakterze. Jesteśmy metropolią policentryczną, co oznacza, że posiadamy wiele centrów miejskich, tworząc jednocześnie dużą aglomerację z wieloma możliwościami komunikacyjnymi - wyjaśnił Dworak. Dodał również, że odległości pomiędzy miastami regionu są idealne do pokonywania rowerem, zwłaszcza jeśli się uwzględni rosnącą popularność rowerów elektrycznych.

W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ponad 50 procent mieszkańców pokonuje codzienne trasy nieprzekraczające 5 km

W kontekście projektu „Metrorower”, Dworak zaznaczył, że docelowo planuje się udostępnić 7 tysięcy rowerów, tworząc tym samym trzeci co do wielkości system rowerów publicznych w Europie oraz największy w Polsce. Obecnie na drogach metropolii funkcjonuje około 2 tysiące rowerów, z których każdy posiada charakterystyczny żółty kolor – to nawiązanie do barw autobusów komunikacji miejskiej. Integracja z transportem zbiorowym nie ogranicza się jedynie do kwestii wizualnych, ale obejmuje również integrację taryfową. Dworak podkreślił trudności, jakie towarzyszyły realizacji projektu oraz liczne spory z wykonawcami, jednak obecnie, dzięki wypracowanym rozwiązaniom, metropolia może cieszyć się pełnym funkcjonowaniem systemu. Warto podkreślić, że rowery w ramach tego projektu są w pełni analogowe, co oznacza, że nie posiadają wspomagania elektrycznego.