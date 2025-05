Olgierd Geblewicz: Pilnujemy naczelnej polityki

A wspomniane cyberbezpieczeństwo?

Temat cyberbezpieczeństwa dotyczy każdego z nas. Obserwując to, co się dzieje w innych państwach, możemy z dużym prawdopodobieństwem spodziewać się próby wpływania na wynik najbliższych wyborów prezydenckich w Polsce przy pomocy technik wojny informatycznej. Mamy już doświadczenia ataków – dwa lata temu jego celem stał się Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, a w marcu br. szpital w Krakowie. Potraktowaliśmy to jak poważne ostrzeżenie. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego mamy jedne z najlepszych zabezpieczeń serwerów w Polsce. Ale cyberataki przybierają na sile i stanowią zagrożenie dla mieszkańców. Obecnie w naszym kraju odnotowuje się ok. 40 tys. cyberataków rocznie. Od ostatniego roku zanotowano wzrost o 30 proc. W ocenie ekspertów to nie jest przypadek.

Trwa wdrażanie programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego” na lata 2021–2027. Jak zaawansowana jest jego realizacja?

Wiedzieliśmy od samego początku, że ta perspektywa nie będzie należeć do łatwych, m.in. ze względu na ambitne cele do realizacji. Z końcem marca zamknęliśmy drugi pełny rok realizacji programu. Zorganizowaliśmy ponad 100 naborów, w których złożono przeszło tysiąc wniosków o dofinansowanie. Przełożyło się to na wsparcie jak dotychczas 360 projektów, które zaangażowały ponad 2 mld zł z budżetu programu. Dzięki m.in. tym środkom realizowany jest ambitny program „Pomorze Zachodnie na dobrej drodze”, który zakłada wyremontowanie wszystkich dróg wojewódzkich, kontynuowana jest budowa tras rowerowych, stających się jednym z flagowych produktów turystycznych regionu, a miasto Szczecin zrewitalizowało kolejne piękne zakątki miasta: aleję Wojska Polskiego, plac Zwycięstwa czy plac Batorego. To jedna trzecia wszystkich środków, którymi dysponujemy. Jestem z takiego wyniku zadowolony, choć mam świadomość większych wyzwań względem poprzednich perspektyw.

Obecna perspektywa jest znacznie trudniejsza niż poprzednie. Nowe, bardziej ambitne priorytety w unijnej polityce spójności to jedno. Wielość źródeł finansowania podobnych przedsięwzięć, chociażby jednoczesna realizacja KPO, z którym konkurujemy o projekty, to drugie. Największym wyzwaniem jest okres realizacji. Obecna perspektywa jest praktycznie o dwa lata krótsza. Projekty muszą być zrealizowane najpóźniej do końca 2029 r. Z tego względu z uwagą przyglądamy się propozycjom Komisji Europejskiej ogłoszonym 1 kwietnia. KE zachęca, aby w ramach już realizowanych programów silniej uwzględnić nowe, europejskie priorytety. Wśród nich wymienia się: obronność, mieszkalnictwo, zrównoważone zarządzanie wodą czy transformację energetyczną. Programy, w których środki na te cele zostaną wykorzystane znacząco, będą mogły być realizowane o rok dłużej – do końca 2030 r. Nie wykluczam, że skorzystamy z tych propozycji.

Obok dotacji w programie dostępne są też tzw. instrumenty finansowe w formie pożyczek i pożyczek z umorzeniem? Cieszą się zainteresowaniem?

Przedsiębiorcy, ale także podmioty publiczne, oswajali się z tą formą finansowania od pierwszej edycji programu regionalnego. W perspektywie 2007–2013 byliśmy jednym z kilku polskich regionów, które zdecydowały się część pieniędzy kierowanych do przedsiębiorców i na projekty miejskie zaoferować w sposób zwrotny. Dzisiaj możemy już mówić o bardzo dobrze znanym, sprawnie funkcjonującym i przynoszącym realne korzyści regionalnej gospodarce mechanizmie. Cały czas widzimy duże zainteresowanie ze strony pożyczkobiorców. W ciągu niespełna roku od ich uruchomienia skorzystało z nich prawie 180 firm, pozyskując środki na projekty warte łącznie ponad 120 mln zł. Rozszerzymy wsparcie o pożyczki, tym razem również z umorzeniami, przeznaczone na inwestycje w efektywność energetyczną, produkcję energii z OZE czy transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. To nowe obszary w naszej ofercie, ale z uwagi na atrakcyjne warunki finansowania i rosnące zainteresowanie wdrażaniem zielonych rozwiązań zakładam, że będą cieszyć się dużym wzięciem.