Jacek Jaśkowiak: Przy miejscach schronienia warto wykorzystać doświadczenia ukraińskie

Orientuje się pan, ile płaci się w mieście za metr sześcienny wody i ścieków?

Za wodę płacimy 6,19 zł brutto za metr sześcienny, a za ścieki 9,75 zł za metr sześcienny.

Pytam o to, bo pana zdaniem w kompetencji rad gmin powinno być ustalanie taryf za wodę i ścieki, bez nadzoru regulatora, czyli Wód Polskich?

To samorząd powinien za to odpowiadać, dlatego, że to on odpowiada za jakość infrastruktury dostarczającej wodę i odprowadzającej ścieki. Poznań wydał na remont i naprawę sieci wodno-kanalizacyjnej 500 mln zł. Jeżeli jako miasto mamy takie remonty prowadzić, to musimy mieć jakiś wpływ na ceny. Jeżeli nie będziemy mieli możliwości, by to skalkulować, to nie będzie nas na takie modernizacje stać. To są inwestycje mniej spektakularne niż hale widowiskowo-sportowe czy stadiony, którymi wielu samorządowców lubi się chwalić. Ja uważam jednak, że dbanie o infrastrukturę krytyczną, taką jak m.in. sieć wod.-kan., powinno być priorytetem. To kwestia bezpieczeństwa.

Kompetencje cenowe dla wody i ścieków znalazły się m.in. w projekcie tzw. ustawy kompetencyjnej przygotowanej przez MSWiA. Ale są też w niej m.in. zapisy umożliwienia racjonalizacji sieci szkolnej i likwidacji szkół bez pozytywnej opinii kuratora oświaty. To dobre pomysły – patrząc przez pryzmat Poznania?

Oczywiście, że tak. Problem dotyczy nie tylko Poznania, ale też wielu innych miejscowości. Jeżeli dzieci jest mniej, bo mniej się ich rodzi, to nie mamy wyjścia i musimy zracjonalizować sieć szkół. I to jest bardzo trudne politycznie. Trzeba pamiętać, że samorządy na oświatę przeznaczają naprawdę największą część swojego budżetu i te wydatki muszą być zracjonalizowane.

Co się jeszcze – pana zdaniem – powinno znaleźć w ustawie kompetencyjnej?

Uważam, że należy zadbać o to, by zabezpieczyć pewne świadczenia wzajemne między gminami. Zostając przy oświacie, można wskazać tu chociażby kwestię współfinansowania szkół przez gminy. Są sytuacje, gdy z uwagi na liczbę dzieci nie ma sensu budowania szkół ponadpodstawowych w każdej z gmin. Ale powinny za tym iść regulacje dotyczące finansów. Dla mnie jest to pewną oczywistością. Dzisiaj w poznańskich szkołach średnich połowa uczniów jest spoza Poznania, a koszty ich edukacji spoczywają w całości na mieście. To jest kwestia wymagająca uregulowania. Nie może być tak, że jedna gmina się wozi na drugiej.