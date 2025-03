Będę walczyć o to, by nasza gmina była samodzielną jednostką administracyjną Katarzyna Todorczuk, wójt gminy Grabówka

Myśli pani, że uda się dogadać z miastem Supraśl? Władze samorządowe tej gminy są – powiedziałabym – rozgoryczone podziałem gminy, a co za tym idzie, utratą dużych środków…

Na pewno nie będzie to łatwe. Ten rozwód, jak niektórzy nazywają podział gminy, nie był dla nich przyjemny. Ale trzeba się dogadać i iść dalej. Jesteśmy sąsiadami i trzeba po prostu wspólnie podejmować pewne działania. Będę się starała, żeby burmistrz Supraśla zechciał współpracować z nową gminą Grabówka.

Czytaj więcej Okiem samorządowca „Przez gminę Supraśl nie mogliśmy się należycie rozwijać” Nasi mieszkańcy byli przez Supraśl traktowani trochę jako źródło dochodu dla tego miasta. Płacili na jego rzecz podatki, a w zamian niewiele dostawali. Nie mieli należytej jakości usług - uważa Ewa Bończak-Kucharczyk, pełniąca obowiązki wójta i rady nowo powstałej gminy Grabówka na Podlasiu.

Ma pani krótszą kadencję niż inni samorządowcy – ale co chce pani przez te cztery lata zrobić w Grabówce? Czego brakuje tej młodej gminie?

Tak naprawdę brakuje wszystkiego. Od nowej stacji uzdatniania wody, bo w obecnej mamy bardzo słabe ciśnienie, po plany zagospodarowania przestrzennego. Musimy zabezpieczyć nasze tereny, żeby nie powstawały tutaj bloki, bo jednak graniczymy z miastem Białystok. Zależy nam, by zabudowa wielorodzinna nie wkradła się na nasz teren.

A są już jakieś bloki w Grabówce?

Są, a tak naprawdę jest jeden blok w naszej gminie. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego takie budownictwo zostało tu dopuszczone. Powstał pierwszy blok, a to jest teren o powierzchni około dwóch hektarów. Jest częściowo zabudowany, więc nie da się w tym miejscu postawić kolejnego budynku, ale obecny plan to dopuszcza. Musimy teraz zrobić wszystko, żeby pozostała część gminy Grabówka była bezpieczna i żeby nie dopuścić do zabudowy wielorodzinnej.

Po podziale gminy Supraśl pojawiały się głosy, że zrobiono to tylko po to, by połączyć nową gminę z miastem Białystok. W końcu sama Grabówka jest sypialnią tego miasta. Pozwoli pani na to?

Absolutnie na to nie pozwolę. Nie po to walczyliśmy – niektórzy nawet 30 lat, a ja osobiście 20 – o utworzenie nowej gminy, by teraz przyłączyć się do Białegostoku. Chcemy sami o sobie stanowić. Jesteśmy przeciwni takiemu połączeniu. Mamy pełną świadomość tego, że jeżeli tak by się stało, to nie będziemy mieli żadnego wpływu na to, co się będzie u nas działo. Gdyby doszło do takiego połączenia, w mieście mielibyśmy z naszego terenu jednego lub maksymalnie dwóch radnych. A w tym momencie mamy ich 15. To jest olbrzymia różnica. Gdybyśmy chcieli być przyłączeni do jakiejś większej gminy, czy to Supraśla, czy Białegostoku, to pewnie nie podjęlibyśmy działań podziałowych. Jesteśmy temu przeciwni. Mieszkańcy tego absolutnie nie chcą. Będę walczyć o to, by nasza gmina była samodzielną jednostką administracyjną.