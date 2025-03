A na nowym miejskim stadionie, który właśnie został oddany do użytku, a teraz pozyskał sponsora tytularnego są takie miejsca ukrycia? Dużo?

Ze stadionów w sytuacjach zagrożenia należy się ewakuować, bo są to miejsca otwarte i – potencjalnie – szczególnie zagrożone. Schronienia należy szukać gdzie indziej, np. na parkingach podziemnych, które można budować, lub innych podobnych obiektach infrastrukturalnych.

Ten stadion to jedna z największych inwestycji miasta. Był pewnie planowany dla piłkarskiej Odry Opole, a tymczasem klub ma coraz większe szanse na spadek do drugiej ligi. Kto więc będzie na co dzień korzystał z tego obiektu wybudowanego za ponad 100 mln zł?

Tak w życiu bywa. Wyniki sportowe nie są przewidywalne. Nie można założyć, że w tym roku grają w ekstraklasie, a w następnym – w trzeciej lidze. Jednak, żeby Odra mogła grać na najwyższym poziomie rozrywek, potrzebny jest nowoczesny obiekt. Dlatego taki zbudowaliśmy. Poprzednik pamięta jeszcze niemieckie czasy Opola. Nie licował z dzisiejszymi wymogami. Oczywiście w międzyczasie były drobne modernizacje, ale absolutnie nie zachęcał ani do oglądania, ani – tym bardziej – do uprawiania sportu.

Jako władze miasta chcemy zachęcać nie tylko do oglądania zawodów sportowych, w tym meczów, ale również do uprawiania sportu. Sport to zdrowie. To jest lepsze niż wydawanie potem dziesiątek milionów złotych na leczenie. Profilaktyka jest tańsza i chyba nie muszę do tego nikogo przekonywać.

A co będzie z miejscem po starym stadionie? Jest szansa, że powstanie tam kompleks basenów, który będzie służył rekreacji? Jak pan myśli, kiedy taka inwestycja byłaby gotowa? I ile by kosztowała?

Chcemy teren zrewitalizować. Jest położony w centrum miasta, w pobliżu kampusów akademickich, bardzo blisko dużych osiedli mieszkaniowych i doskonale skomunikowany, bo blisko centrum przesiadkowego. Chcielibyśmy rozwijać tę funkcję, która już tam jest. W tym miejscu funkcjonuje m.in. basen letni, a my chcielibyśmy zbudować basen całoroczny. Powoli przygotowujemy się do tej inwestycji, ale też do szerszej rewitalizacji okolicy. Zobaczymy, jakie będą możliwości finansowania tego przedsięwzięcia.