Rafał Bruski: Chcemy sprawnie zarządzać mediami i obniżać ich koszty

Kiedy będzie można mówić o zakończeniu transformacji energetycznej w mieście?

Proces transformacji jest procesem ciągłym, a my już w nim uczestniczymy. Miasto prowadzi bardzo świadomą, aktywną politykę, aby rzeczywiście osiągnąć pełną transformację w przejściu na energię odnawialną, produkowaną lokalnie, polegającą na byciu samowystarczalnym energetycznie. Trzeba pamiętać, że to nie tylko budowa nowych jednostek wytwórczych, ale także redukcja zużycia energii cieplnej elektrycznej i paliwa gazowego. Te działania muszą być prowadzone równolegle. Dlatego do osiągnięcia sukcesu należy prowadzić działania w obszarze termomodernizacji budynków, wymiany oświetlenia, wymiany taboru komunikacji oraz sprawnie i mądrze planować i zarządzać energią.

Dzięki wieloletniej pracy w tym obszarze, także edukacyjnej, nasza świadomość oraz wiedza, że możemy to osiągnąć, jest na tyle duża, że widzę szansę, aby za kilka lat realizacja wszystkich zadań publicznych, które zużywają energię, oparta była na jej produkcji tu lokalnie i będzie to czysta energia pochodząca ze źródeł odnawialnych.

Na koniec zmieńmy temat. W tym roku rekordowo dużo miast chce brać udział w rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski, do której już niedługo, bo 21 marca, rozpocznie się oficjalny trening. Jak pan myśli, z czego wynika taki wzrost zainteresowania? I dlaczego jak najwięcej miast powinno włączyć się do tej zabawy?

Rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski to święto miłośników jednośladów i doskonała okazja do promowania zdrowego stylu życia, ekologii i zrównoważonych form transportu. Zdrowie jest w modzie. Idziemy z tym trendem. Rower to również element, który jest częścią naszej strategii zrównoważonej mobilności. Wiemy, że tą drogą podąża coraz więcej samorządów. Rower jako doskonały środek transportu sprawdził się już w wielu europejskich miastach i sprawdzi się też u nas. Tym bardziej że rozwój technologii sprawia, że można nim z łatwością pokonywać coraz dłuższe dystanse. Już 21 marca rozpoczynamy oficjalny trening, który poprzedzi zmagania w RSP.