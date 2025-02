Prezydent Przemyśla: Koniec wojny będzie sygnałem dla biznesu, że jest bezpiecznie

Myślę, że to jest problem, z którym boryka się wiele miast w Polsce. Mieszkańcy okolicznych sołectw czy wręcz całych gmin w zdecydowanej większości zawsze wyrażają negatywną opinię na temat przyłączania ich do miasta. Organizowaliśmy spotkania z takimi mieszkańcami. I widać, że funkcjonuje w nich bardzo wiele stereotypów w rozumieniu procesu przyłączania do miasta. Obawiają się m.in. wzrostu kosztów życia, wzrostu podatków itd. A to są często rzeczy, które nie mają pokrycia w rzeczywistości, bo podatki w mieście były i są w tej chwili na podobnym poziomie jak na wsiach.

Trzeba podkreślić, że jest bardzo dużo plusów przyłączenia sołectw do miasta i mieszkańcy muszą sobie z tego zdawać sprawę. Przecież ok. 90 proc. swoich życiowych działań realizują w mieście, a na to miasto się nie zrzucają. Jeżeli chcemy być wspólnie odpowiedzialni za to, że miasto się prężnie rozwija, ma tereny inwestycyjne itd., to wszystkim powinno na tym zależeć, aby miasto było na równi wznoszącej, a nie opadającej.

To miasto prowadzi szkoły podstawowe i średnie, do których ponad połowa młodzieży dojeżdża do nas z okolicznych miejscowości. Miasto prowadzi też ośrodki zdrowia, ośrodki kultury czy zespoły sportowe, gdzie ta młodzież uczęszcza, a kibice przyjeżdżają na mecze naszych drużyn. Wszyscy korzystamy z naszego miasta. Więc jeśli chcemy, aby to wszystko się rozwijało, to musimy zrozumieć, że wszyscy powinni się na nie zrzucać.