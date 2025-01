Marek Woźniak: Korzystamy z nadwyżki finansowej z lat ubiegłych

Od tego roku zniknęło tzw. janosikowe, czyli danina bogatszych samorządów na rzecz biedniejszych, ale tak naprawdę zostało ono zastąpione wskaźnikiem zamożności, który jest korygowany nie przez wydatki, tylko poprzez obniżenie kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT. To dobre rozwiązanie?

To eksperyment, który musi być zweryfikowany w dłuższej perspektywie niż rok. Wówczas będzie można powiedzieć, czy to jest dobre, czy nie. Ci, którzy płacili duży haracz w postaci „janosikowego”, na pewno są bardzo zadowoleni. My akurat byliśmy na średnim poziomie, więc tak mocno nas to nie uderzało, bo nasze województwo jest bardzo zróżnicowane. Mamy obszary ogromnego wzrostu i dużych dochodów, ale są też obszary rozwojowo słabsze. Jesteśmy takim obrazem Polski w miniaturze, gdyby na to spojrzeć bez jakichś większych niuansów.

Samorząd województwa wielkopolskiego sam z siebie zdecydował się na pomoc powodzianom i przeznaczył na to 10 mln zł: po połowie dla powiatu głubczyckiego i gminy Lądek-Zdrój na odbudowę mostów. Dlaczego – pana zdaniem – takie samorządowe wsparcie dla gmin, które ucierpiały podczas żywiołów, jest ważne?

Po pierwsze to element solidarności z tymi samorządami. Pokazanie, że jesteśmy wielką wspólnotą samorządową i w razie potrzeby można liczyć czy na sąsiadów czy te samorządy, które stać na taką pomoc. Te środki przechodzą z budżetu jednego samorządu do budżetu innego. Nie nakładamy więc żadnych wskaźników czy warunków realizacji. Chcemy jedynie uczciwego rozliczenia na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych tych inwestycji. To jest jedyny warunek, który stawiamy partnerom. Jesteśmy w przededniu podpisania umów z tymi samorządami. W tej chwili trwa wymiana informacji potrzebnych do skonstruowania umowy o transferze tych środków. Jej podpisanie nastąpi w najbliższym czasie.

Wydatki samorządu województwa mają wynieść 4,1 mld zł, z czego wydatki majątkowe to 1,9 mld zł i są ponaddwukrotnie wyższe niż rok wcześniej. Sam urząd marszałkowski określa ten budżet jako „rozwojowy i proinwestycyjny”. Na co w tym roku stawia samorząd województwa? Drogi? Transport?

Zasadnicze filary to transport, który stanowi blisko połowę naszych wydatków, drugi – ochrona zdrowia, a trzeci – kultura. W tych obszarach koncentrują się główne wydatki. Dalej jest administracja, oświata, rolnictwo, ochrona środowiska. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, na pierwszym miejscu pojawiają się drogi, bo przeznaczymy na ten cel ponad 850 mln zł. Na drugim miejscu jest ochrona zdrowia i ponad 200 mln zł. W kulturze wydatki majątkowe sięgają ponad 160 mln zł. Do tego dochodzą jeszcze przewozy kolejowe. Na to przeznaczamy ponad 140 mln zł naszych wydatków majątkowych, a na oświatę – 110 mln zł. Także w tych kluczowych obszarach te wydatki są znaczne.