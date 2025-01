Burmistrz Supraśla: Zaczekamy na wyrok TK w sprawie podziału gminy

Władze Supraśla były przeciwne utworzeniu nowej gminy. Padały nawet argumenty o "początku rozbioru Polski". Dlaczego tak ostro?

Gdyby podział gminy opierał się o analizy społeczne i ekonomiczne i dodatkowo był zaakceptowany w drodze lokalnego referendum w tej sprawie, a nie decyzji politycznej, nie byłoby z mojej strony żadnych uwag. Podział gminy Supraśl to jednak przykład wkładania w tryby samorządowe politycznego kija. To egzemplifikacja psucia państwa polskiego, nieprzestrzegania naszej konstytucji, nierespektowania Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, do której Polska dołączyła w 1994 roku. Wówczas władze zadeklarowały ochronę prawną polskich samorządów i ich granic m. in. w ten sposób, że wszelkie zmiany granic gmin dokonywane przez państwo polskie miały odbywać się za zezwoleniem lokalnej społeczności wyrażonej w formie referendum.

W nowej gminie Grabówka słychać głosy, że Supraśl, nigdy nie dbał o tę część gminy, poza tym - ona była osobnym tworem - przedzielonym lasami. Zgadza się pan z tym?

Jak się to ma z prawdą skoro, w szczegółowych podsumowaniach wydatków inwestycyjnych w latach 2018-2023, czyli poprzedniej kadencji, 92,2 mln zł (57 proc.) zainwestowano w Grabówce (obecna gmina Grabówka), a 69 mln zł (43 proc.) w części związanej z Supraślem. Dodatkowo na Supraśl zdobywałem duże dotacje z UE na inwestycje w obszarze turystyki, uzdrowiska czy ochrony przyrody i zabytków. Więc te 43 proc. wydatków na Supraśl, w dużej części pochodziły ze środków z zewnątrz.

W ten sposób podatki nas wszystkich – mieszkańców gminy Supraśl, bardziej zasilały działania inwestycyjne w Grabówce. Jak 15 lat temu zostałem burmistrzem, podobnie w atmosferze podziału gminy i wiszącym nad nami Mieczem Damoklesa, w Grabówce nie było nic oprócz jednej szkoły i to bez sali gimnastycznej. Udało się ją wybudować w mojej pierwszej kadencji, a w końcu drugiej powstało przedszkole samorządowe Grabówki, następnie - żłobek i kolejne przedszkole samorządowe w Sobolewie.

Powstała również filia Urzędu Miejskiego w Zaściankach (gdzie obecnie jest Urząd Gminy Grabówka). W ubiegłym roku rozbudowaliśmy Szkołę Podstawową w Sobolewie, a przy niej powstała kuchnia i stołówka na ok. tysiąc uczniów! Wygląda więc na to, że gminę Grabówka stworzono tylko po to, aby dotychczasowa opozycja w Radzie Miasta przejęła w całości rządy, co prawda na okrojonym obszarze, ale przejmując inicjatywę decyzyjną.

Gmina Supraśl zapowiedziała skargę do Trybunału Konstytucyjnego i TSUE. Złożone je?

Gmina Supraśl nie składała skargi do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż po wyborach wiosną 2024 roku poprzez fuzję jednej z radnych nie było większości na przegłosowanie takiej uchwały. Skargę złożyło 50 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wiem, że była to decyzja całego klubu. Zaczekamy na wyrok Trybunału czy podział gminy Supraśl był zgodny z konstytucją. Na pewno będą potrzebne argumenty do ewentualnej korekty granic gmin, aby przybliżyć do siebie czy zrównoważyć potencjały ekonomiczne i ludnościowe.