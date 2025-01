Paweł Gulewski: Będziemy tworzyć Metropolię Toruńską. Bez Bydgoszczy

Przyjęty w grudniu przez Radę Miasta budżet zakłada 45 mln zł na rozbudowę ulicy Olsztyńskiej. To jedna z kluczowych pana obietnic wyborczych. Kiedy ta ulica będzie wyglądać tak, jak oczekują tego mieszkańcy?

W 2024 r. aktualizowaliśmy dokumentację, która była przygotowana dla tej inwestycji już dziesięć lat temu. Szacowane koszty inwestycji to 145 mln zł. Zarezerwowane 45 mln zł pozwoli na rozpoczęcie przebudowy ul. Olsztyńskiej w tym roku. W styczniu tego roku planujemy ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót. Rozliczenie inwestycji planowane jest do 2028 r. Przebudowany odcinek ul. Olsztyńskiej powinien być jednak gotowy wcześniej.

Przebudowa będzie najważniejszą inwestycja drogową w Toruniu od czasu budowy nowego mostu drogowego gen. Elżbiety Zawackiej i rozbudowy mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego. Zgodnie z aktualnym kosztorysem inwestycja pochłonie ok. 145 mln zł (ok. 80 mln zł ma kosztować budowa wiaduktu nad linią kolejową Toruń-Sierpc). W budżecie na rok 2025 zapisano 45 mln zł – to 50 proc. tzw. wkładu własnego miasta.

Liczymy na zdobycie na tę inwestycję dofinansowania z subwencji ogólnej budżetu państwa oraz sfinansowanie części kosztów z preferencyjnej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

W czasie kampanii wyborczej, ale też później, już po objęciu stanowiska, zapowiadał pan powstanie mostu śródmiejskiego i linii tramwajowej na lewobrzeże. A w tegorocznym budżecie nie widać środków nawet na wstępne przygotowania do takich inwestycji. Pomysł odłożony na później?

Niczego nie odkładamy na później. Nowy most śródmiejski ma być kluczowym impulsem do rozwoju lewobrzeżnej części Torunia. Przygotowujemy się do prac koncepcyjnych i analizy możliwości przeprowadzenia transportu publicznego. Zakres prac jest podobny do projektu mostu zachodniego. Opracujemy studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe.