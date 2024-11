Remonty domów, mieszkań trwają już na dobre w Bystrzycy?

Tak, trwają. W tej powodzi nie tylko sama Bystrzyca Kłodzka ucierpiała, ale też jeszcze dziewięć miejscowości wiejskich. My jesteśmy gminą miejsko-wiejską. I w tej chwili te praca trwają. W czwartek rozdawaliśmy nawet materiały budowlane, już chyba trzeci czy czwarty raz z kolei. Bardzo pomaga nam tutaj firma Atlas, ale też inne firmy niosą nam bardzo dużą pomoc, jak chociażby ta od producentów paneli czy mebli. Ale też wielu innych. Naprawdę, gdyby nie firmy i pomoc indywidualnych osób, to muszę powiedzieć, że pomoc byłaby praktycznie żadna.

Trzy tygodnie temu dostaliśmy z budżetu państwa ponad siedem milionów złotych. Te pieniądze przeznaczyliśmy przede wszystkim na wywóz śmieci, przeznaczyliśmy na to ponad pięć milionów złotych. Natomiast reszty, którą mamy na remonty dróg czy innej infrastruktury, praktycznie nie wykorzystamy, dlatego że w tej chwili firmy budowlane mają mnóstwo zleceń, a my, jako samorząd, musimy takie dotacje rozliczyć do końca roku budżetowego. Gdy inne samorządy, choćby Warszawa, zadeklarowały, że przekaże na pomoc nam trzy miliony złotych, poprosiliśmy, żeby te pieniądze wpłynęły do nas dopiero w styczniu. Wówczas będziemy mieć cały rok, żeby to wszystko wykorzystać. I na pewno sobie z tym poradzimy, bo w tej chwili to byłoby raczej niemożliwe.

Mieszkańcy dostali już obiecane pieniądze na remonty domów i mieszkań, które zniszczyła powódź?

Na koniec października mieliśmy ok. 220 wniosków o dotacje w wysokości 200 tys. zł na remonty domów i 118 – na remonty pomieszczeń gospodarczych w kwocie do 100 tys. zł. A samych wniosków na kwotę 8 tysięcy było prawie tysiąc. Ponad 500 wniosków było na wsparcie w wysokości 2 tys. zł.

Czy wypłaty tych wyższych zasiłków na remonty w końcu ruszyły?

Nie ruszyły jeszcze.

Czyli ludzie muszą finansować te remonty z własnych środków lub z jakichś pożyczek?

Dokładnie tak. Nie wiem, czy pani wie, ale co rusz są zmiany w interpretacji tych przepisów. W tej chwili jest tak, że nie dostaje się 200 tysięcy złotych na remont domu, czy 100 tysięcy zł na remont budynków gospodarczych, tylko wylicza się procentowo straty. I teraz jak to się ma do mieszkania 40-metrowego, które uległo zniszczeniu w 10 czy 20 proc.? A jak się wyliczy taką pomoc dla mieszkania, które ma 100 metrów, czy jeszcze większego domu?