Burmistrz Lewina Brzeskiego: Mieszkańcy słusznie chcą pozwać Wody Polskie

Policzono już dokładnie ile domów w samym Lewinie Brzeskim i na terenie całej gminy jest do wyburzenia po wrześniowej powodzi?

Artur Kotara: Mamy wstępne szacunki, że około dziesięciu domów trzeba będzie wyburzyć. A ile będzie docelowo, to czas pokaże, bo tak naprawdę czas niestety działa na niekorzyść wielu budynków.

Co z mieszkańcami tych budynków? Mają gdzie mieszkać do czasu wybudowania nowego domu?

Z tym jest różnie. Jedni mieszkają w hotelach, inni w mieszkaniach chronionych, a jeszcze inni u znajomych, albo gmina wynajmuje im mieszkania za które ostatecznie płaci Skarb Państwa.

A ile domów i mieszkań jest do remontu? Mieszkańcy już rozpoczęli prace budowlane czy nadal czekają na pieniądze?

Do remontu myślę, że będzie około tysiąca lokali mieszkalnych. Może nawet więcej. A jeśli idzie o wypłatę pieniędzy tych zasiłków wynoszących od 100 do 200 tysięcy złotych, to już większość budynków została przejrzana przez komisje. W swoje raporty wpisywały one procent zniszczonego lokalu bądź domu. A teraz, w tym tygodniu, będziemy przystępowali do wypłat pieniędzy zarówno za zalane mieszkania jak i domy. I tak za każdy procent zniszczonego mieszkania czy domu właściciel dostanie 2 tys. zł, za za budynek gospodarczy - tysiąc złotych.