„Za nowymi obowiązkami powinno iść zabezpieczenie ich finansowania”

Jaka jest dziś kondycja finansowa miasta? Jest zadłużone jak wiele innych samorządów?

Sytuacja większości polskich samorządów dziś jest taka, że musimy godzić potrzebę dużych i koniecznych nakładów inwestycyjnych z ograniczonymi możliwościami budżetowymi. Nie ułatwia tego fakt, że od kilku lat poziom wydatków bieżących sztywnych, mam na myśli przede wszystkim oświatę - utrzymanie szkól podstawowych i przedszkoli, rośnie, tak że coraz bardziej brakuje gminom nawet na wkłady własne do inwestycji finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Gmina jest zadłużona, na koniec tego roku zadłużenie będzie oscylować wokół kwoty 28 milionów złotych.

Reklama

Co pan sądzi o projekcie ustawy o dochodach JST. Poprawi sytuację finansową takiej gminy jak Krynica -Zdrój, czy nie?

Oczywiście każde dodatkowe środki dla gmin są bezcenne. W naszym przypadku powinno być to sześć milionów złotych więcej z udziałów w PIT, CIT i subwencji oświatowej. Liczę na większą stabilność finansową i łatwiejsze osiągnięcie równowagi budżetowej naszej gminy, mimo dalszych inwestycji.

Czytaj więcej Okiem samorządowca Hanna Zdanowska: Rządowe propozycje wymagają wyjaśnienia Dlaczego zapisano inny udział w podatku PIT czy CIT miastom na prawach powiatu, wobec tego, co zaproponowano miastom, które mają u siebie osobno powiat. Nie rozumiemy tego – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Czy wyliczenia dochodów dla takich gmin jak Krynica-Zdrój będą sprawiedliwe patrząc na liczbę mieszkańców?

Trudno oceniać jest wyliczenia dochodów pod kątem "sprawiedliwości". Gminom najbardziej zależy na tym, aby za nowymi obowiązkami nakładanymi przez ustawy szło zabezpieczenie ich finansowania. Niestety często tak bywało, że na nowe obowiązki gmin nie zabezpieczano finansowania. Oczywiście każdy samorządowiec chciałby dostać jak najwięcej, aby mógł realizować to co obiecał i to co jest konieczne do realizacji.

Ile miasto dopłaca rocznie do oświaty?

Mogę porównać. W 2019 roku dział "oświata" kosztował gminę Krynice-Zdrój około 22 miliony złotych przy subwencji oświatowej rzędu około 14 milionów złotych. W tym roku budżetowym koszt oświaty (wydatków bieżących) ma nas wynieść około 35 milionów złotych, przy subwencji rzędu około 22 milionów złotych. Niestety luka pomiędzy wartością subwencji, a realnymi kosztami funkcjonowania oświaty z roku na rok rośnie. Potrzeba zmiany tej sytuacji, z punktu widzenia gmin jest to sprawa najbardziej paląca. Oświata w budżecie gminy to 1/4 wydatków, z tym że gdybyśmy nie uwzględniali środków inwestycyjnych z programu Polski Ład, to ten wskaźnik wzrósłby do poziomu 1/3 wydatków budżetowych naszej gminy.