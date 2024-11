Samorządy wystawiają rachunki deweloperom. Nowe zasady współpracy

Kraków – podobnie jak stolica - podzielony został na strefy, a stawki opłat dla deweloperów zależą od lokalizacji/strefy w której znajduje się inwestycja. Kraków wprowadził dwie strefy – pierwsza to centrum, czyli najatrakcyjniejsze inwestycyjnie tereny: Stare Miasto, Kazimierz, część Krowodrzy, Grzegórzek i Podgórza oraz stara część Nowej Huty. Dla deweloperów chcących budować w tej strefie budynki mieszkalne lub hotele, z koniecznością przebudowy lub budowy drogi, stawka za mkw. wyniesie 290 złotych. Deweloperzy budujący mieszkania lub hotele w drugiej strefie – miejskiej - zapłacą 250 zł za mkw. Podobnie inwestorzy budujący lokale handlowe, usługowe czy biurowe bez względu na strefę. Kwoty opłat będą podlegać waloryzacji wg wskaźnika inflacji. W przypadku Warszawy strefy również są dwie: centrum/śródmieście i peryferia. Tak samo jak w Krakowie za budowę biurowców, niezależnie od lokalizacji - płaci się mniej niż za budowę lokali mieszkalnych.

Specjalny zespół do obsługi inwestorów

Kraków wzorem stolicy również ma zamiar powołać specjalny zespół do obsługi inwestorów. Składał się będzie z członków stałych – przedstawicieli miejskich jednostek (m.in. Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Zarządu Transportu Publicznego czy Miejskiego Architekta Krajobrazu) oraz według potrzeby z przedstawicieli wydziałów urzędu miasta czy Zarządu Zieleni Miejskiej.

W Warszawie zespołowi do współpracy z inwestorami przewodniczy Zarząd Dróg Miejskich, a jego członkowie to przedstawiciele urzędów dzielnic i kilku miejskich jednostek. Zadaniem obu zespołów jest m.in. określanie zakresu przebudowy i oszacowanie wkładu, jaki powinien ponieść inwestor na dostosowanie układu drogowego do potrzeb swojej inwestycji. Wytyczne są wiążące dla jednostek opiniujących i wskazują dalszy tryb procedowania sprawy.

- To znaczne uproszczenie i skrócenie procedury może się przyczynić do ułatwienia inwestowania, a w efekcie do zwiększenia podaży na rynku i wpłynąć na zahamowanie rosnących cen nowych mieszkań. Współpraca deweloperów z miastem będzie też bardziej przejrzysta – inwestor po otrzymaniu stanowiska zespołu będzie wiedział, jaki zakres budowy czy przebudowy dróg ma wykonać i ile czasu ma na realizację swoich zobowiązań – podkreśla Artur Szklarczyk z warszawskiego magistratu.

Kto skorzysta na zmianach w przepisach

Zdaniem urzędników opracowanie cennika dla deweloperów i nowych procedur jest korzystne dla inwestorów i mieszkańców. Dzięki nowym procedurom deweloperzy zyskają czas. Aktualnie bowiem przeprowadzenie wszystkich analiz ruchowych potrzebnych do zawarcia umowy z art. 16. Ustawy o drogach może trwać nawet 2-3 lata. Jeśli deweloper zdecyduje się na skorzystanie z nowej procedury, czas ten – zdaniem urzędników - znacząco się skróci. A przecież wielu deweloperom na czasie bardzo zależy.