Inne samorządy niechętnie pozbywają się swoich mieszkań. - Gdańsk nie prowadzi sprzedaży lokali z zasobu TBS . Zgodnie z naszą polityką mieszkaniową są one przeznaczone dla rodzin wymagających wsparcia w zaspokojeniu swoich potrzeb mieszkaniowych – mówi Dariusz Wołodźko z gdańskiego magistratu dodając, że mieszkania te są jedynie wynajmowane.



Mieszkania z zasobu TBS tańsze niż mieszkania dostępne na wolnym rynku

Tymczasem poznański ratusz informuje o „wyjątkowej okazji dla najemców marzących o własnym mieszkaniu, którzy chcą skorzystać z preferencyjnych warunków zakupu”. Chodzi o, wspomniany na wstępie, program „Najem z dojściem do własności”. Pierwsze lokale w tym programie, w zabudowie bliźniaczej, zostały sprzedane w 2023 roku na osiedlu przy ul. Suwalskiej. Jak dotąd kupiono 8 z 20 mieszkań, a kolejne wkrótce znajdą swoich nabywców - informuje poznański ratusz.

6 700 zł Tyle kosztuje metr kwadratowy mieszkań z TBS sprzedawanych w Poznaniu. Cena rynkowa jest niemal dwa razy wyższa

Termin składania wniosków o wykup w obecnej edycji upływa w połowie listopada. Mogą to zrobić wyłącznie aktualni najemcy lokali przy ul. Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawackiej w Poznaniu. Program opiera się na prostych zasadach. Jego uczestnicy, po upływie pięciu lat najmu, mogą wykupić mieszkanie wraz miejscem postojowym po cenie uwzględniającej koszt związany z wybudowaniem, zamrożony na dzień zakończenia inwestycji (2019 rok). „To istotna zaleta, zwłaszcza w czasach dynamicznie rosnących cen nieruchomości. Dzięki temu nabywcy mogą kupić mieszkanie znacznie taniej, niż na rynku” - podają poznańscy urzędnicy. I wyliczają, że lokal PTBS, o powierzchni 50 m2, można kupić za około 335 tys. zł a więc za ok. 6 700 zł za m2 powierzchni mieszkania.Tymczasem jego rynkowa wartość wynosi 565 tys. zł - czyli ok. 11 300 zł za m2. Decydując się na zakup w ramach programu „Najem z dojściem do własności”, można więc zaoszczędzić znaczną kwotę, jednocześnie uzyskując prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego.

„Zgodnie z regulaminem, sprzedaż odbywa się po zapłacie całości ceny. Wychodząc naprzeciw potrzebom najemców PTBS przewidziała w procedurze możliwość zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, co umożliwia wystąpienie do banku o kredytowanie zakupu” - przekazali poznańscy urzędnicy.