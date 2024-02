Gminy zagospodarowują pustostany. W Warszawie to aż jedna piąta mieszkań

Podobnie rekordowe zainteresowanie programem mieszkania za remont zaliczył również Szczecin. – Przeznaczamy na realizację tego programu 280 mieszkań –wyjaśnia Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa.

Z pomocą rządu zasiedlanie pustostanów będzie łatwiejsze?

Niestandardowe z różnych względów lokale są użytkowane w inny sposób. Poznań duże pustostany (powyżej 80 mkw.) przekazuje lokalnym organizacjom pozarządowym, które zajmują się działalnością wspierającą pomoc społeczną. Są w tej grupie m.in. lokale treningowe ze wsparciem, lokale dla osób z niepełnosprawnościami i lokale dla uchodźców.

W Szczecinie, Krakowie czy Wrocławiu duże pustostany najczęściej są sprzedawane, bo zazwyczaj brakuje chętnym do najmu. Równie chętnie gminy pozbywają się także lokali wyeksploatowanych lub zdewastowanych, o niskiej wartości rynkowej, dla których konieczne byłoby przeprowadzenie kosztownego remontu przed ponownym zasiedleniem. Z tego samego powodu do sprzedaży trafiają pustostany znajdujące się w budynkach wpisanych do rejestru zabytków czy takie, które pozostały we wspólnocie mieszkaniowej, jako ostatnie lokale gminne. Zbycie ostatnich gminnych mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych pozwala nie tylko na uniknięcie wysokich kosztów remontów, eksploatacji, ale i również kosztów zarządzania.

Samorządowcy nie ukrywają, że zasiedlanie pustostanów stałoby się łatwiejsze, gdyby gminy otrzymały większą pomoc państwa. Lokalne samorządy w przywracaniu pustostanów mieszkaniowych do użytkowania wspiera rządowy program budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK). Dofinansowanie na remont niezamieszkanego lokalu może wynieść nawet 80 proc. kosztów.

Gminy chętnie składają wnioski o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego. - Problem w tym, że pieniędzy jest za mało. W 2022 roku dostaliśmy dofinansowanie na remont 100 mieszkań i udało się nam wyremontować prawie 400 lokali do ponownego zasiedlenia. To bardzo korzystnie wpłynęło na możliwość otrzymania gminnego lokalu. Każdy kto znalazł się na liście uprawnionych do pomocy mieszkaniowej gminy, mógł otrzymać w tym samym roku mieszkanie - podkreśla Marcin Paradyż z Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. – Niestety, rok później dostaliśmy dofinansowanie na remont jedynie 70 pustostanów. Lokali do zasiedlenia będzie więc mniej – dodaje.