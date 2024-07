Aleksandra Kosiorek: Ustawa metropolitarna jest naszym priorytetem

A wiadomo już, jaki jest stan finansów miasta? Jest bardzo zadłużone?

Jest dokładnie tak, jak mówiliśmy podczas kampanii wyborczej: zadłużenie miasta jest bardzo duże. Musimy więc ostrożnie podchodzić do wydatków. Ale przy gospodarce racjonalnej, która nie będzie powodowała następnych inwestycji, do których musielibyśmy dopłacać, jesteśmy w stanie finanse miasta poprawić w następnych latach.

Moim celem jest zmniejszenie tego długu, ale nie kosztem mieszkańców. Cieszę się, że w przetargu na budowę obwodnicy Witomina wystartowali wykonawcy, którzy zaoferowali cenę niższą niż nasza szacunkowa, więc jest szansa, że na tej inwestycji zaoszczędzimy.

Gdynia wystąpiła już o środki z Krajowego Planu Odbudowy? Jeśli tak, to jak wysokie i na co? A jeśli nie – to czy wystąpi i na co?

Środki z Krajowego Planu Odbudowy to jest tzw. parasol. Nie korzystamy z nich zwykle bezpośrednio. Są one ,,tłoczone” za to z konkretnych programów, z których korzystamy i w których aplikujemy o te środki.

Przykładem jest np. program Fenix, gdzie w tym roku aplikujemy o środki trochę poniżej 150 milionów złotych na 13 bardzo różnych projektów. Od budowy serwerowni, po ścieżki rowerowe, przebudowę placu Konstytucji, placu Wolnej Ukrainy – więc zakres jest bardzo szeroki.