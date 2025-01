Rozpoczyna się sezon ciężkich brzmień w Polsce. Jakie koncerty nas czekają w 2025 r.?

Świętując niemal pięć dekad muzycznej przyjaźni, Joe Satriani i Steve Vai zadebiutowali swoją pierwszą wspólną kompozycją w marcu 2024 roku. Utwór „The Sea of Emotion, Pt. 1” ukazuje niesamowitą synergię między tymi dwoma gitarzystami, którzy płynnie wymieniają się solówkami w trakcie prawie sześciominutowego utworu. Płyta ma zostać wydana tuż przed europejską trasą.

Powrót dinozaurów

Iron Maiden wystąpi 2 sierpnia na PGE Narodowym na 50-lecie istnienia zespołu pod hasłem „Run For Your Lives”. Pod koniec 1975 roku Steven Harris założył grupę, która z przerwami, mając kilku wokalistów, działa do dziś. Fani mogą spodziewać się wyjątkowego zestawu utworów, obejmującego dziewięć albumów studyjnych – od „Iron Maiden” po „Fear Of The Dark” z show, które jest zapowiadane jako „najbardziej spektakularne i dopracowane, jakie kiedykolwiek stworzyli!”.

Wokalista Bruce Dickinson zapewnia: „Ten rok będzie dla Iron Maiden wyjątkowy, a my chcemy dać naszym fanom niezapomniane przeżycia na żywo. To trasa, która wywoła uśmiech na ich twarzy i okrzyk radości w gardle. Jeśli widzieliście nas już wcześniej, przygotujcie się na zupełnie nowy poziom doświadczeń. Jeśli jeszcze nigdy nas nie widzieliście, to na co czekacie? Teraz macie szansę zobaczyć, co przegapiliście! Iron Maiden was porwie!”.

Z dinozaurów powrócą do Polski również Judas Priest (7.07, Łódź, Atlas Arena), a Scorpions wystąpi w gdańskiej Ergo Arenie (16.06) i w krakowskiej Tauron Arenie (18.06).