#NaFalach 2024 w Poznaniu

#NaFalach to cykl bezpłatnych koncertów nad dwoma poznańskimi jeziorami: Maltańskim i Strzeszyńskim. W dniach 12 i 13 lipca, 16 i 17 sierpnia wystąpią tu Mitch&Mitch, Mikromusic, Margaret i Organek.

12 i 13 lipca nad jeziorem Strzeszyńskim odbędą się dwa koncerty. Jako pierwsza wystąpi formacja Mitch&Mitch, a drugim zespołem będzie dzień później Mikromusic. Występy finałowe tegorocznego cyklu zaplanowano na piątek i sobotę, 16-17 sierpnia.

Festiwal Carnavall Sztukmistrzów w Lublinie

To jedyny taki festiwal w otwartej przestrzeni w Europie. Do Lublina 25-28 lipca przyjadą artyści uliczni i mistrzowie sztuki cyrkowej z całego świata. To już 15-sta edycja. Niesamowite pokazy prezentują połykacze ognia, bokserzy, akrobaci i magicy. Na publiczność czekają nie tylko spektakle, ale też koncerty, warsztaty, kameralne pokazy i uliczne widowiska. Sceną staje się ulica, a aktorem jest zarówno artysta, jak i widz.Na większość wydarzeń wstęp wolny. Pomysł na festiwal bazuje na „Sztukmistrzu z Lublina”. Program można znaleźć tutaj.



Łódź Summer Festival na 601 urodziny Łodzi

To największy miejski darmowy festiwal w Polsce. Na trzy dni (26-28 lipca) centrum miasta zamieni się w festiwalowe miasteczko. Na trzech scenach wystąpi 18-stu wykonawców i zespołów. Między innymi: Katarzyna Nosowska, Brodka, FISZ EMADE TWORZYWO, W MILKY CHANCE, Placebo, BEATA I BAJM, PRO8L3M, KUKON, KRZYSZTOF ZALEWSKI, KRÓL x GOD, SMOLASTY, WHITE 2115, KIZO i Young Leosia.

OFF Festival w Katowicach

To, co najciekawsze w światowej i polskiej muzyce, fani z różnych stron świata, którzy mieszkają w namiotach i kamperach, a wszystko to w pięknym miejscu – w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach od 2 do 4 sierpnia. Artur Rojek tak napisał na festiwalowej stronie: 2006 r. Puszczam muzykę z kolekcji kaset tylko bardzo głośno, czyli razem z moją żoną, Anką, organizujemy pierwszy OFF Festival. Mieszanie gatunków, gwałtowne zmiany epok i brzmień? Robimy to. Łamanie schematów, wyznaczanie trendów? Proszę bardzo. Nie mamy pojęcia jak robi się festiwale, więc myślimy tylko o zespołach, a nie o wodzie, jedzeniu, noclegach, transporcie, sanitariatach. Gra Lech Janerka, Maria Peszek i reaktywowany na tę okazję Lenny Valentino i The White Birch. Przychodzi 10 tysięcy widzów.” Program można znaleźć tutaj.