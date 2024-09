Czy będą termy w Krakowie? Trwa poszukiwanie wód geotermalnych

Planowana głębokość odwiertu to 1820 metrów plus minus 10 proc. Specjaliści przewidują, że na tej głębokości woda może mieć nawet 55 stopni w złożu, co oznacza, że na powierzchni jej temperatura będzie niższa – jednak nadal będzie się nadawała do wykorzystania np. jako ciepło systemowe do ogrzewania mieszkań.

Prace zlokalizowane będą na ok. czterohektarowej działce przy ulicy Tatarakowej. Aktualnie jest to obszar realizacji projektu „Nowa Huta Przyszłości”, jednak wykorzystanie wód geotermalnych wpisuje się w pomysł przyspieszenia rozwoju gospodarczego tej części Krakowa. Jeżeli badania potwierdzą potencjał źródła, to będzie mogło zostać wykorzystane do budowy centrum geotermalnego, podobnego do obiektów z Podhala.

Jako pierwsi odbiorcy ciepła mogą wtedy zostać wykorzystani naturalni „sąsiedzi” odwiertu – w rejonie planowanego otworu geotermalnego działa Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki” oraz Park Naukowo-Technologiczny „Branice". A jeżeli potwierdzą się przewidywane parametry hydrochemiczne wód termalnych, mogą być one również wykorzystane do celów rekreacyjnych i balneoterapeutycznych.