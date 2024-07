Na łyżwy i narty latem? W niektórych miastach to możliwe

Nad morzem latem też można jeździć na nartach

Całoroczny stok narciarski pod dachem w Jarosławcu na wybrzeżu jest czynny od 11 do 12. „Narciarski stok treningowy to specjalna, przesuwająca się taśma, która imituje pokrycie zimowego stoku. Po taśmie można jeździć zarówno na nartach jak i snowboardzie. Do zjazdu wykorzystywany jest normalny sprzęt narciarski (narty, buty narciarskie, kijki czy snowboard” – wyliczają właściciele ośrodka.

Podkreślają oni, że zadaszony stok treningowy to idealne miejsce dla osób, które chcą podszlifować swoje umiejętności przed sezonem zimowym. Ze stoku mogą korzystać osoby zarówno początkujące jak i doświadczone. Na miejscu można wypożyczyć cały sprzęt.

Stadion Zimowy w Sosnowcu zaprasza na łyżwy latem

Miłośnicy łyżew mogą odwiedzić Stadion Zimowy w Sosnowcu. Godziny pracy ślizgawki ogłaszane są co tydzień w mediach społecznościowych ArcelorMittal Park. Bilet normalny kosztuje 20zł, a ulgowy – 17 zł. Taniej z Sosnowiecką Kartą Miejską. Jest to odpowiednio – 15 i 12 zł. Na terenie Stadionu Zimowego funkcjonuje wypożyczalnia łyżew: wypożyczenie łyżew to koszt 15 zł, kasku – 5 zł, ostrzenie łyżew – 20 zł.

Czytaj więcej Z regionów Dla ochłody wskocz do wody. Letnie baseny już otwarte Jeszcze przed oficjalnym początkiem kalendarzowego lata samorządy otwierają swoje odkryte kąpieliska. Przydadzą się, bo po niedzieli upał ma rządzić w całej Polsce.

Lodowisko ma zarówno ogólnodostępną ślizgawkę, jak i dzięki dostosowaniu do wymagań Światowej Organizacji Hokeja na Lodzie, miejsce treningów i zmagań sportowych Hokejowego Klubu Zagłębia Sosnowiec oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Od 21 lipca po raz pierwszy w okresie wakacyjnym miłośnicy jazdy na łyżwach z Poznania będą mogli skorzystać ze ślizgawek dla publiczności na Lodowisku Chwiałka. Lodowisko będzie działać w każdą niedzielę. Zwykle przez cztery godziny: od 17 do 20. 45.