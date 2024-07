Jakie atrakcje czekają w miastach latem na seniorów?

Takie działania podejmowane przez samorządy są bardzo ważne. - Aktywność fizyczna Polaków wraz z wiekiem drastycznie spada. To błąd. Metryka nie jest przeszkodą do ćwiczeń. Jedyne, na co może mieć wpływ to forma ruchu oraz jej intensywność. Systematyczne ćwiczenia oporowe, aerobowe i rozciągające są zbawienne dla funkcjonowania organizmu i dla psychiki osób starszych – uważają eksperci fundacji „Nie widać po mnie”. Dodają, że im jesteśmy starsi, tym z większą rezerwą podchodzimy do aktywności fizycznej, bo seniorzy żyją zazwyczaj w przekonaniu, że ćwiczenia są zbyt dużym wysiłkiem dla ich organizmu. Obawiają się o serce, które w podeszłym wieku jest mniej wydolne.

Poza tym osoby starsze, walcząc często z przewlekłym bólem, traktują go jako ograniczenie do wszelkiej aktywności fizycznej. A to błąd. Pesel nie jest hamulcem. Najstarszy maratończyk na świecie ukończył maraton, mając 100 lat. Wcale nie zaczął biegać jako 20-latek. Jego przygoda z joggingiem zaczęła się zaledwie 11 lat wcześniej – zauważają eksperci. Podkreślają, że wiek nie jest ograniczeniem, a każda forma treningu w podeszłym wieku jest na wagę złota.