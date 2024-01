Smart city: Porozumienie dla rozwoju technologicznego miast

Porozumienie ma wspomóc miasta i samorządy w stworzeniu tzw. smart cities (miast inteligentnych). Technika 5G wspomóc ma rozwój sieci prywatnych. Dzięki porozumieniu i udostępnieniu określonych pasm częstotliwości do rozwoju sieci prywatnych, ich zastosowaniu, poprawić się ma jakość życia mieszkańców miast.

Rzeszów i Wrocław kierują się ku przyszłości

- Rzeszów i Wrocław, kierują się ku przyszłości, wykorzystując potencjał nowoczesnych technologii dla dobra mieszkańców. - powiedział Konrad Fijołek, Prezydent Rzeszowa. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia dodał: - Naszym celem jest stworzenie nie tylko nowoczesnych miast, ale przede wszystkim miejsc przyjaznych dla mieszkańców, w których technologia wspiera codzienne życie.

- Przed podjęciem decyzji o przyznaniu dedykowanego pasma na potrzeby sieci prywatnym rozmawialiśmy z wieloma samorządami i organizacjami skupiającymi JST. Poziom zrozumienia potencjału tkwiącego w 5G i cyfryzacji jest między nimi bardzo zróżnicowany. Z Rzeszowem i Wrocławiem, a także Unią Metropolii Polskich, od samego początku rozumieliśmy się praktycznie bez słów. Dlatego bardzo cieszę się, że właśnie w takim zespole będziemy edukować i pokazywać doświadczenia z wdrożeń prywatnych sieci 5G — mówił z kolei Jacek Oko, prezes UKE.

Porozumienie zakłada przeprowadzanie wspólnych akcji komunikacyjnych i promocyjnych, skierowanych zarówno do potencjalnych inwestorów, jak i do społeczności lokalnej. Wszystko to ma na celu ukazanie korzyści płynących z zastosowań smart city w codziennym życiu mieszkańców.

Unia Metropolii Polskich propaguje nowoczesne rozwiązania w miastach

Porozumienie o smart city jest rezultatem aktywnego zaangażowania Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, która odgrywa kluczową rolę w propagowaniu nowoczesnych rozwiązań w polskich miastach.