Jest decyzja w sprawie strefy czystego transportu w stolicy. Po awanturze

Czytaj więcej Transport Strefa Czystego Transportu: aplikacja pokaże, czy auto może wjechać Nadal ważą się losy krakowskiej Strefy Czystego Transportu. Władze Krakowa poinformowały już jednak, że kierowcom wjeżdżającym do miasta może pomóc aplikacja mObywatel.

A co do zasady, od lipca przyszłego roku do strefy nie mogłyby wjechać samochody z silnikiem diesla starsze niż 18 lat i z silnikiem benzynowym starsze niż 27 lat. W kolejnych latach obostrzenia obejmowałyby nowsze samochody.

- Uwzględniliśmy głosy osób mieszkających w obrębie strefy oraz seniorów, którzy z wielu powodów mogą mieć trudność w dostosowaniu się do zasad. Jednocześnie wsłuchaliśmy się w głos tych mieszkańców, którzy troszczą się zdrowie i jakość powietrza - mówił Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy.

Dodał, że dlatego władze miasta zadecydowały o powiększeniu obszaru strefy czystego transportu, bo to sprawi, że efekt dla jakości powietrza będzie znaczący.

Ratusz argumentował, że strefa czystego transportu to nie tylko odpowiedź na zły stan powietrza w Warszawie, ale i dostosowanie się do wymogów, do których zobowiązał się rząd w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Władze stolicy przewidziały też wyłączenia dla seniorów powyżej 70. roku życia, osób niepełnosprawnych oraz ulgi dla mieszkańców i warszawskich podatników. Przewidziano ponadto możliwość wjazdu do strefy w ramach przypadków losowych. Przepustkę można byłoby wykorzystać przez 4 dni w roku.