Depresja to prawdziwa choroba, którą można leczyć. Wspólna deklaracja samorządów

Depresja ma twarz – to twarz kogoś z rodziny, sąsiadki, przyjaciela, nauczycielki. Może dotknąć każdego – cierpią na nią dzieci, mężczyźni i kobiety. To prawdziwa choroba. Gdy się pojawia, wszystkie obszary życia są nią dotknięte – rodzina, rodzicielstwo, związki, przyjaźnie, praca, nauka, finanse. Często powraca po pierwszym epizodzie i może stać się chorobą przewlekłą, gdy nie zostanie zdiagnozowana. Ale depresję można leczyć – psychoterapia lub leki przeciwdepresyjne, albo ich połączenie to skuteczne leki. W walce z tą chorobą mają też pomóc lokalne alianse. We wtorek, 10 października 2023 r. samorządowcy z województwa zachodniopomorskiego podpisali deklarację „Pomorze Zachodnie przeciw depresji”.

Reklama

Reklama

– Depresji nie widać, ale to prawdziwa choroba, która znajduje się w czołówce najczęściej występujących chorób na świecie według WHO. Najprawdopodobniej do 2030 roku będzie na pierwszym miejscu wśród najczęstszych chorób. Dotknąć może każdego, nie odpuszcza nawet dzieciom i młodzieży. Bezwzględnie już teraz potrzebne są zmiany systemowe w jej diagnozowaniu i leczeniu. To ostatni dzwonek na wprowadzenie rozwiązań, które będą realnie pomagać osobom w kryzysie. Na poziomie lokalnym, w ścisłej współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi, tworzymy pilotaże, które mają pomóc rozwiązać nagłe sytuacje. W Regionalnych Centrach Kryzysowych mieszkańcy mogą bezpłatnie i bez skierowania skorzystać z pomocy psychologa. W sytuacjach wyjątkowych pomoc udzielana jest w miejscu zdarzenia. Widzimy ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi społeczne, dlatego będziemy je, korzystając z Funduszy Europejskich, rozszerzać. Ideałem byłaby sieć usług sięgająca do każdego powiatu z regionu. Mam nadzieję, że podpisana deklaracja przybliży nas do tego celu – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W podpisanym dokumencie czytamy:

„W czasie Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, przedstawiciele i przedstawicielki gmin, powiatów, miast na prawach powiatów, Konwent Starostów oraz Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów składają poniższą deklarację:

W ramach swoich kompetencji, zobowiązujemy się do dołożenia szczególnych starań na rzecz wykorzystywania uznanych dobrych praktyk Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia w upowszechnianiu w społecznościach lokalnych na terenie naszego województwa wiedzy o rozpoznawaniu i leczeniu depresji”

Deklarację podpisano podczas konferencji organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Współorganizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Partnerami konferencji zostali Biuro Światowej Organizacja Zdrowia w Polsce, Alians Przeciw Depresji oraz Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. – To trzecie wydarzenie z tej serii. Po Warszawie i Katowicach jesteśmy w Szczecinie. Mimo dzielącej odległości te miasta, problemy w zakresie zdrowia psychicznego są takie same – mówił Bartłomiej Balcerzyk, p.o. Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.