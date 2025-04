W tym roku ponad 400 km nowych szybkich dróg. Które regiony skorzystają najbardziej?

Ponad 400 km nowych szybkich dróg zostanie włączonych do ruchu w 2025 r. To dwuipółkrotnie więcej niż w 2024 r. Na tę liczbę składa się ponad 67 km autostrad, 214 km dróg ekspresowych i 119 km obwodnic oraz pozostałych dróg krajowych.

Wydłużona zostanie autostrada A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej, co mieszkańcom tego miasta skróci czas dojazdu do stolicy i ułatwi skomunikowanie z siecią dróg szybkiego ruchu w kraju i za granicą. Po włączeniu do ruchu 33 km drogi ekspresowej S3 pomiędzy Świnoujściem i Troszynem powstanie ekspresowe połączenie stolicy woj. zachodniopomorskiego z tunelem drogowym pod Świną. To także dwa ostatnie odcinki S3 w całym ciągu tej trasy od Świnoujścia do granicy z Czechami w Lubawce. O 46 km dłuższa będzie S6 od Koszalina do Słupska. Droga ekspresowa S7 wydłuży się o 44 km, w tym o Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej, odcinek Modlin – Czosnów w woj. mazowieckim oraz fragment trasy w obrębie Krakowa. Plany zakładają także oddanie do ruchu 34 km trasy S19 w woj. podlaskim i niemal 120 km obwodnic kilkunastu miejscowości, m.in. Opatowa, Suchowoli czy Wąchocka – zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Znacząca część całego szkieletu szybkich dróg w Polsce będzie jednak jeszcze w budowie. Na początku drugiego kwartału projektowanych lub już budowanych było 105 odcinków o łącznej długości 1447 km, realizowanych w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Do tego dochodzą 23 budowy o długości 188 km z programu 100 obwodnic. Łączna wartość tych inwestycji to 65,9 mld zł.

Bez korków do Bielska

W województwie śląskim wydłuży się strategiczna dla regionu droga ekspresowa S1. Z początkiem lutego, dzięki decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), pojawiła się możliwość rozpoczęcia prac na ok. 10-kilometrowym odcinku od węzła Mysłowice-Kosztowy do węzła Bieruń. To oznacza, że cały odcinek S1 pomiędzy Mysłowicami i Bielskiem-Białą przejdzie w fazę robót budowlanych. To 40 km drogi ekspresowej biegnącej nowym śladem. Większość trasy przebiega w województwie śląskim. Jedynie od Oświęcimia do Dankowic trasa na długości 5,2 km położona jest w województwie małopolskim.